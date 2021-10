C’è una congiuntura sui mercati davvero straordinaria! Ottobre che segna il minimo, premio per il rischio a favore e non ci sono alternative più redditizie, e i grafici che ora potrebbero salire fino a Natale, se non proprio fino al 30 aprile.

Come approfittare di questa situazione?

Semplice ma purtroppo pochi lo fanno! Cosa fare? Comprare titoli sottovalutati rispetto ai dati di bilancio degli ultimi 4 anni in tendenza rialzista.

Ed ecco a tal proposito la raccomandazione odierna del nostro Ufficio Studi: puntare su Buzzi Unicem sottovalutata del 100% e con il molto probabile bottom segnato alle spalle.

Buzzi Unicem (MIL:BUZ) ha chiuso la seduta del 26 ottobre a quota 20,24 in rialzo dell’1,35% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 18,673 e il massimo a 24,06.

Puntare su Buzzi Unicem sottovalutata del 100% e con il molto probabile bottom segnato alle spalle

Analisi sommaria di bilancio

La società capitalizza a Piazza Affari 3,8 miliardi di euro e insieme alle sue controllate, produce, distribuisce e commercializza cemento e calcestruzzo.

Le raccomandazioni degli altri analisti (16 giudizi) stimano un fair value a 27,15. I nostri calcoli invece, portano a un prezzo obiettivo in area 41 euro circa.

La nostra strategia di investimento

Il segnale rialzista odierno accompagnato da un aumento dei volumi medi degli ultimi 3 mesi, sembra confermare che oggi si sia verificato “un pattern di rottura” e che nelle scorse settimane probabilmente si sia formato molto probabilmente un bottom di periodo.

Per questo motivo ai livelli attuali si potrebbero effettuare degli acquisti.

I livelli da monitorare

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore ai 19,10 saranno possibili ulteriori rialzi nei prossimi 1/3 mesi verso l’area 22,77 e poi 24,06. Un primo indizio ribassista si formerebbe invece con una chiusura giornaliera inferiore a 19,965.

Il nostro giudizio è Strong Buy Long term.

Si procederà per step.