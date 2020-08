Puntare e scommettere sul grafico o sul valore di un titolo azionario? Spesso i lettori ci scrivono e ci fanno questa domanda. La risposta? Molto semplice! Il non plus ultra si ottiene puntando sul grafico di un titolo azionario di valore. Le società e i titoli di valore sono quelle che producono costantemente degli utili e hanno pochi debiti. Ci sono però dei casi diversi che non vanno assolutamente scartati a priori anzi vanno presi in forte considerazione.

Un’azienda attraversa il suo ciclo economico che è fatto di periodi di rallentamento/crisi e di periodi di espansione. Quando comprare questa società? Se il core business è interessante e la crisi è temporanea, questa società va comprata nei momenti di crisi e venduta in quelli di espansione.

Proprio in queste ore stiamo valutando con grande attenzione una situazione speculare. Ci riferiamo alla società Beghelli (MIL:BE) il cui titolo è quotato a Piazza Affari da diversi anni.

Il titolo dopo aver raggiunto nell’anno 2000 un massimo a 2,52 ha iniziato una carambola ribassista raggiungendo il minimo poliennale a 0,1450 nel corso di quest’anno. Oggi Beghelli è in rialzo del 7,10 e si porta a 0,1960.

Cosa attendere da ora in poi?

Studio dei bilanci e dei fondamentali

Beghelli SpA è una società italiana operante nel settore elettronico e in quello della sicurezza. Produce e vende prodotti per l’illuminazione a risparmio energetico, sistemi elettronici per la sicurezza ed elementi e componenti per la produzione di energia fotovoltaica in Italia e in altri paesi europei.

I guadagni sono diminuiti del 66,6% all’anno negli ultimi 5 anni. Non troviamo raccomandazioni degli analisti e nè dati i bilanci degli ultimi 4 anni siamo in grado di effettuare una valutazione con il modello del discounted cash flow.

Cosa fare con il titolo?

Solitamente esplosioni di momentum come quella odierna sono l’inizio di movimenti direzionali. I grafici tendono a muoversi prima dei bilanci e degli utili e quindi, il segnale odierno non va assolutamente sottovalutato in quanto potrebbe essere foriero di un miglioramento della congiuntura economica della società. Il peggio potrebbe essere alle spalle e il fatto che il grafico dopo aver segnato un minimo poliennale continui ad allontanarsi da esso, è sicuramente un buon segnale da non sottovalutare.

Qual è il nostro consiglio operativo?

Accodarsi subito al rialzo e comprare il titolo a mercato con stop loss a 0,174 e mantenere per lungo termine. Non neghiamo l’ipotesi che le quotazioni possano anche raddoppiare, se non triplicare in pochi anni. Una raccomandazione: la capitalizzazione (36 milioni di euro) non è elevata e quindi i prezzi potrebbero essere soggetti a forti oscillazioni. Si procederà per step.