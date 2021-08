La raccomandazione odierna del nostro ufficio Studi è la seguente: puntare ancora su Facebook non è una cattiva idea per investire a Wall Street.

In un’area temporale dove le nostre previsioni iniziano a proiettare ribassi, la tendenza dei mercati continua a mantenersi al rialzo. Come al solto, fra mappa e territorio, si seguirà il territorio e quindi i grafici che di volta in volta andranno a formarsi.

Fra oggi e domani, capiremo inoltre, se questa nuova inversione rialzista di breve, potrà rivelarsi o meno come una bull trap oppure potrebbe far partire una nuova fase direzionale rialzista, fino alla scadenza del prossimo setup del 5 ottobre.

Procederemo per step come al solito e di volta in volta aggiusteremo il tiro alla nostra strategia ed operatività.

I livelli operativi per mantenere il polso della giornata di contrattazione odierna sono i seguenti:

Dow Jones

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera inferiore a 35.160.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera inferiore a 14.776.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera inferiore a 4.450.

Puntare ancora su Facebook non è una cattiva idea per investire a Wall Street

Ritorniamo sul titolo dopo che nelle ultime settimane e mesi, i nostri Trading System hanno segnalato interessanti livelli di acquisto.

Facebook (NASDAQ:FB) ha chiuso la giornata di contrattazione del 24 agosto al prezzo di 365,51 dollari in rialzo dello 0,59% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 244,61 ed il massimo a 377,55.

Analisi sommaria di bilancio. Le stime sono per una sottovalutazione dei prezzi correnti

Le raccomandazioni degli altri analisti (48 giudizi) stimano un prezzo obiettivo a 414,51 dollari per azione. I nostri calcoli invece, proiettano un prezzo di fair value intorno ai 450 dollari.

La nostra strategia di investimento sul titolo

Fino a quando non verrà rotto al ribasso in chiusura giornaliera e poi settimanale il supporto di 351, sono possibili rialzi nei prossimi 1/3 mesi verso l’area di 377,55 e poi 420/450 dollari. Resistenza di breve termine a 377,55.