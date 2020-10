Puntare in borsa è sempre rischioso e mai scontato. Ma ora che mancano solo tre settimane alle elezioni americane e i risultati sono praticamente chiari, può esserlo molto meno.

Biden è sulla strada giusta per diventare il prossimo presidente degli Stati Uniti d’America, e i suoi piani economici sono ben chiari a tutti. Che cosa significa per te? Che puoi fare un bel pò di soldi investendo sui titoli giusti. Ecco perché voglio che anche tu non perda questa occasione. Punta su queste azioni ora che le elezioni americane sono ormai prossime e i risultati sono praticamente sicuri.

Dovresti vendere le tue azioni adesso?

Brookfield Renewable Partners LP, punta su queste azioni

Per quanto Biden non sia un radicale, non ci sono dubbi che spenderà buona parte delle sue energie per aprire l’America alle energie rinnovabili. Proprio in questo settore spicca la compagnia Brookfield Renewable Partners LP. I dati della compagnia parlano da sé: capitalizzazione di mercato pari a 5,3 miliardi di dollari miliardi di dollari, con dividends del 3,32%. Gli esperti sottolineano che in caso di vittoria i dividendi sul titolo potrebbero subire una crescita dal 4 al 9 percento nel caso Biden vinca. E anche se questo non succedesse, la volatilità delle azioni della compagnia sono molto basse. Questo vuol dire che anche se Trump dovesse essere rieletto, il titolo dovrebbe rimanere stabile.

Canopy Growth Corporation

A partire dal 2016 la vendita e il consumo dell’erba sono stati legalizzati in alcuni dei maggiori stati americani. Questo fatto ha portato ad una bolla nel settore, esplosa nel 2018.

L’elezione di Biden potrebbe riportare indietro un pò del valore bruciato dopo il 2018. I democratici si sono sempre mostrati più inclini ad ampliare le regolamentazioni pro-cannabis: ciò potrebbe condurre ad una forte crescita delle azioni nel settore. Tra le compagnie da tenere sott’occhio, la favorita è sicuramente la Canopy Growth Corporation.

Il costo delle sue azioni si aggira, infatti, intorno ai 18 dollari per azione, costo che è rimasto per lo più stabile negli ultimi mesi. Ma i risultati delle elezioni potrebbero riportare il valore delle sue azioni intorno ai 67 dollari ognuno, valore massimo raggiunto a ottobre 2018.

Continueremo a segnalare quali sono le azioni su cui puntare nelle prossime giornate. Ma per ora, punta su queste azioni ora che le elezioni americane sono ormai prossime e i risultati sono praticamente sicuri.