Il ritorno dalle vacanze, si sa, è un periodo stressante. Fra il ritorno al lavoro e l’inizio dell’anno scolastico, le incombenze sono tante. Ci mancano solo le pulizie del rientro! Dare una rinfrescata alla casa è però importante per affrontare il mese di settembre in un ambiente pulito e rilassante. Segui allora i nostri consigli sulle pulizie del rientro: ecco come affrontarle senza stress.

Ecco cosa fare appena arrivati

Appena rientrati dalle vacanze, è importante ricordarsi di riattivare acqua, luce e gas. Poi procedi subito con l’arieggiare la casa, spalancando le finestre. Ora sei pronto per svuotare le valigie: metti i vestiti puliti nell’armadio, e lava al più presto quelli sporchi. Dai priorità a ciò che potrebbe essere rimasto umido dopo l’ultima giornata al mare, ovvero costumi e asciugamani.

Una volta svuotate le valigie, è consigliabile pulirle subito prima di riporle. Ti conviene farlo prima di lavare i pavimenti. Altrimenti, rischi di spargere terra e sabbia sul pavimento appena aspirato. Ecco i passaggi da seguire per lavare le valigie:

aiutati con l’aspirapolvere per eliminare eventuali rimasugli di sabbia o terra dall’interno delle valigie; pulisci le parti interne con un panno umido; se l’esterno è in tessuto sintetico, lavalo con acqua tiepida e sapone di Marsiglia; se l’esterno è plastificato, puliscilo con un detersivo per le superfici; fai asciugare le valigie all’aria aperta.

I dettagli da non dimenticare

È arrivato il momento di occuparsi delle pulizie della casa. Sicuramente sarà necessario aspirare, spolverare tutte le superfici e lavare i pavimenti. Così eliminerai la polvere accumulatasi durante la tua assenza. Se hai lavato approfonditamente il bagno e la cucina, sarà sufficiente dare una rinfrescata a entrambe le stanze.

Ci sono però una serie di dettagli da non dimenticare:

controllare se nella dispensa sono rimasti pacchetti di cibo aperti e se ci sono farfalline; cambiare le lenzuola per evitare di dormire fra polvere e acari; pulire i balconi, sui quali sicuramente si è depositata sporcizia in tua assenza; rinfrescare i ripiani del frigorifero per eliminare l’odore “di chiuso”; far scorrere l’acqua dei sanitari e del lavello della cucina, per eliminare i cattivi odori (se necessario, versare anche dell’aceto per igienizzare lo scarico); annaffiare abbondantemente le piante.

Insomma, non c’è bisogno di temere le pulizie del rientro: ecco come affrontarle senza stress.

E, se sei stato in vacanza in montagna, non dimenticarti di lavare anche le scarpe da trekking!