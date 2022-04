Quando si tratta di pulire e lucidare la casa si sa che è necessario non trascurare nessuna parte per fare un lavoro ottimale. Per pulire i mobili in legno, le stanze e le pareti bisogna utilizzare i prodotti adeguati e una bella dose di olio di gomito.

Spesso, però, anche gli oggetti di cui ci occupiamo meno spesso si sporcano e andrebbero rimessi in ordine. Tra questi ci sono gli apparecchi elettronici come TV e pc. Di norma tendiamo a spolverarli velocemente in superficie, senza badare a disinfettare e togliere realmente lo sporco.

Lo schermo, in particolare, si impregna con facilità di polveri e vapore e rimetterlo a nuovo non è poi così scontato. Vediamo, dunque, come pulire alla perfezione ma in poche mosse questa parte trascurata.

Panno in microfibra per una pulizia attenta

Il nostro miglior alleato nella pulizia dello schermo di TV e pc sarà il classico panno in microfibra. La sua delicatezza è fondamentale per evitare di rigare il vetro danneggiandolo. Rimettiamo nel cassetto, perciò, altri prodotti come fazzoletti e scottex.

Prima di procedere, dovremo assicurarci di aver spento l’apparecchio. Oltre che risultare più sicuro, lo schermo nero faciliterà l’individuazione dello sporco sulla superficie. Fatto questo, possiamo procedere spruzzando sullo straccetto qualche goccia di detergente apposito. Evitiamo prodotti aggressivi come alcol e ammoniaca, che potrebbero lasciare macchie.

Passiamo la microfibra sui bordi con delicatezza e, una volta finito, sciacquiamo il panno con cura sotto l’acqua. Ora è il momento di pensare allo schermo vero e proprio.

Pulisce e disinfetta lo schermo di TV e pc questo rimedio naturale che non lascia aloni e graffi irrimediabili

La soluzione migliore per occuparsi del display del nostro apparecchio è ricorrere a prodotti specifici per la pulizia di LED e LCD. Nel caso non li avessimo in casa, potremmo preparare con due soli ingredienti naturali una soluzione disinfettante.

Ci servirà riempire uno spruzzino di aceto bianco e acqua distillata in parti uguali. Applichiamo la soluzione ancora una volta sul panno e passiamo attentamente quest’ultimo su tutto il vetro. Come alternativa potremmo mischiare all’aceto la normale acqua del rubinetto, anche se è da preferire il primo metodo. Questo mix pulisce e disinfetta lo schermo di TV e pc e dovrebbe sostituire egregiamente i prodotti commerciali.

Quando abbiamo terminato il procedimento, non scordiamoci di pulire il nostro prezioso panno. Ci basterà lavarlo in una bacinella con acqua e sapone di Marsiglia e lasciare che asciughi. Non usiamolo mai per altre superfici, ma esclusivamente per rimettere a nuovo il nostro schermo.

