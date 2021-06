Gli ombrelloni, indifferentemente che vengano posizionati sul terrazzo oppure in giardino sono esposti a molti fattori che possono sporcarli e renderli non più bianchi. Esistono molti tipi di ombrelloni di materiali diversi: da quelli in tela agli ombrelloni in polivinile fino a quelli in paglia.

In questo articolo vedremo, in particolare, come pulire un ombrellone in tessuto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Negli ultimi anni grazie alle nanotecnologie, i tessuti sono diventati sempre più tecnici, idrorepellenti e in alcuni casi persino antimacchia. Ciò nonostante, la polvere, l’inquinamento, la linfa degli alberi e gli escrementi di uccelli riescono comunque a macchiare il nostro parasole.

Pulire l’ombrellone sarà semplicissimo con queste poche mosse geniali

Se si tratta di un ombrellone dove il telo può essere staccato dalla struttura a ragno, potremo tranquillamente lavarlo in lavatrice (naturalmente se l’etichetta del produttore non ne preveda il lavaggio a secco). È comunque consigliabile passare l’aspirapolvere con la spazzola, prima di metterlo a lavare.

Se si tratta di un ombrellone stabile, dovremo lavarlo manualmente. Per prima cosa spostiamolo in un luogo ombreggiato. Una volta rimosso dal piedistallo, andremo a passare l’aspirapolvere con la spazzola per eliminare eventuali residui di resina o linfa degli alberi.

Procedere passando una spazzola setole morbide, utilizzando una soluzione di acqua e detersivo delicato per il bucato a mano.

Rimuovere le macchie di muffa

Può capitare che il nostro ombrellone riporti delle macchie di muffa. Questo avviene nel caso rimanga a lungo chiuso dopo un acquazzone.

In questo caso la soluzione che prepareremo sarà composta per il 50% da acqua e per il rimanente 50% da aceto bianco. Applicando con la spazzola questo preparato, e operando con movimenti circolari, le macchie di muffa spariranno in pochi secondi.

Non ci resta che procedere con il risciacquo. Possiamo utilizzare un’idropulitrice o un irrigatore da giardino mentre se siamo su un terrazzo potremo ricorrere allo spruzzatore a pressione di solito utilizzato per innaffiare le piante.

Non ci resta, infine, che aprire l’ombrellone per asciugarlo rapidamente al sole.

Ogni quanto va pulito l’ombrellone?

Almeno una volta al mese dovremmo eseguire questa pulizia se l’ombrellone sia ubicato nei pressi di un albero e quindi facilmente soggetto ad essere vittima della linfa dell’arbusto.

Prima di rinchiuderlo, non dimenticarsi di controllare sempre che sia asciutto.

Abbiamo quindi spiegato perché pulire l’ombrellone sarà semplicissimo con queste poche mosse geniali.