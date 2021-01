Che sia a LED o che si tratti di un vecchio televisore, tutti ne abbiamo almeno uno in casa. E tutti, o quasi tutti, ci siamo sempre domandati quale fosse il modo migliore per pulire lo schermo.

Certamente, le TV moderne hanno schermi molto più delicati di quelle più vecchie, ma ciò non toglie che si tratta pur sempre di superfici delicate.

Intanto la polvere si accumula e noi, probabilmente impauriti dal commettere eventuali danni, per lungo tempo facciamo finta che non ci sia. La paura di rovinare i delicati cristalli liquidi della nostra televisione, infatti, ci impedisce anche e solo di passare una vecchia pezza. E il risultato qual è? Un display inizialmente nero che va pian piano diventando bianco, o meglio proprio “grigio polvere”.

In realtà, pulire lo schermo della TV non è mai stato così semplice e spieghiamo subito il perché.

Pulire lo schermo della TV non è mai stato così semplice

La prima cosa è utilizzare un detergente delicato sulle superfici o, in alternativa, possiamo ricorrere ad un prodotto fai-da-te. Basterà mischiare dell’acqua a un po’ di aceto bianco e il nostro detergente home made è pronto. Questo è un facile metodo da realizzare direttamente in casa e a costo zero.

Si consiglia di utilizzare un panno in microfibra perché risulta più delicato rispetto ad altri che rischiano, invece, di graffiare le superfici.

Attenzione a non fare mai questo errore: spruzzare il detergente direttamente sul display. Il detergente, che sia fatto in casa o meno, potrebbe risultare troppo aggressivo per uno schermo delicato.

Sarebbe dunque il caso di mettere una piccola quantità di prodotto sul panno in microfibra da usare sulla TV. È preferibile pulire prima i bordi e poi dedicarsi allo schermo vero e proprio, che in poco tempo tornerà nero come era in origine.