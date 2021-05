Pulire le spugne da cucina non è mai stato così facile grazie a questi naturali ed economici rimedi che tutti hanno in casa

Per avere una cucina pulita e splendente facciamo di tutto: laviamo gli utensili da cucina, teniamo i cassetti in ordine, igienizziamo la lavastoviglie e curiamo la stanza dove si trascorre molto tempo.

Per compiere la maggior parte di queste attività utilizziamo le spugne da cucina. E anche questi oggetti devono essere puliti e disinfettati con frequenza regolare.

Con l’aiuto degli esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa vedremo perché pulire le spugne da cucina non è mai stato così facile grazie a questi naturali ed economici rimedi.

Perché è. Importante igienizzare la spugna da cucina

Molti test scientifici hanno dimostrato che le spugne da cucina rientrano tra gli oggetti più sporchi e contaminati della casa. Infatti, venendo utilizzate per pulire i residui di cibo e a causa dell’umidità, si crea un ambiente ideale per la proliferazione di germi e batteri.

Tra questi, ad esempio, la Salmonella o E. coli, che riescono a sopravvivere anche per due settimane. Inoltre, usandole per lavare le stoviglie, questi microorganismi potrebbero contaminare gli utensili e aumenterà il rischio di infezione.

Dopo aver appreso la regola fondamentale che consiste nel cambiare le spugne da cucina una volta al mese, vediamo adesso quali sono le soluzioni per disinfettare le spugne da cucina.

Facili rimedi dai grandi risultati

In un articolo precedente abbiamo già visto come il microonde sia un elettrodomestico molto utile per disinfettare le spugne per lavare i piatti. Grazie alla temperatura raggiunta tramite questo strumento è possibile eliminare i batteri presenti al loro interno.

Lo stesso risultato può essere raggiunto dall’aceto. È uno dei migliori prodotti naturali per disinfettare grazie al suo pH acido in grado di eliminare i batteri. Basterà versare mezza tazza d’aceto in mezza tazza di acqua e immergere la spugna per circa un quarto d’ora.

Dopo si dovrà strizzare per bene per far fuoriuscire lo sporco. Infine, risciacquare con acqua e sapone.

Oppure, si può utilizzare il succo di limone. Ricco di proprietà antibatteriche naturali è ottimo per disinfettare superfici. Ma se la spugna ha un cattivo odore o è necessario pulirla, il succo di limone si rivelerà la soluzione.

Il metodo è lo stesso del precedente. Dopo aver spremuto dei limoni e ottenuto il succo, aggiungere dell’acqua calda. Mettere in ammollo la spugna per quindici minuti e risciacquarla con dell’acqua fredda e detersivo per i piatti.

Ecco spiegato perché pulire le spugne da cucina non è mai stato così facile grazie a questi naturali ed economici rimedi che tutti hanno in casa.