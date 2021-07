Anche d’estate non si può sfuggire alle pulizie di casa. Anzi, forse è più importante che mai stare attenti a tenere tutto pulito, soprattutto gli esterni. Non vogliamo certo che i vicini guardino il nostro giardino o il balcone e lo vedano sporco e trascurato. Per cui è importante armarsi di pazienza e mettersi a sistemare casa, dentro e fuori. Oggi in particolare vediamo dei componenti fondamentali della nostra abitazione che sono soggetti a sporcarsi molto. Pulire le finestre diventa facilissimo con questi 3 consigli semplici e geniali.

È importante capire quando pulire

Iniziamo capendo quando pulirle. Quando piove non è il momento ideale ovviamente, perché l’acqua e gli schizzi le sporcherebbero di nuovo in un attimo. Anche quando il sole è forte è meglio evitare di pulirle, perché i raggi solari potrebbero asciugare i prodotti per la pulizia e creare aloni. Scegliamo quindi dei momenti in cui ci sia abbastanza luce per vedere bene le macchie e gli aloni, ma in cui il sole non colpisca direttamente

Diamo una passata prima e dopo la pulizia

Il secondo consiglio è quello di rimuovere lo sporco più grande prima di lavare. Ragnatele, incrostazioni di terra e polvere si possono rimuovere con panni o spazzole prima di utilizzare qualsiasi detergente. Allo stesso modo, è bene dare una passata anche dopo la pulizia, utilizzando un panno. Aiuterà ad asciugare ed impedirà la formazione di aloni.

Usiamo il detergente giusto

L’acqua del rubinetto va bene, ma è meglio usare acqua distillata mischiata a detergenti appositi. In questo modo evitiamo la formazione di incrostazioni dovuti al calcare nell’acqua del rubinetto.

Abbiamo visto che pulire le finestre diventa facilissimo con questi 3 consigli semplici e geniali. Chi invece sta tirando fuori il ventilatore e l’ha trovato tutto impolverato può pulire anche quello in maniera facile, seguendo i consigli di questo articolo.