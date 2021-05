Chi possiede uno strumento musicale sa bene che la manutenzione e la cura di questo sono fattori importanti. Certi accorgimenti ci permettono di renderlo utilizzabile per tanti anni senza necessariamente sostituirlo.

I chitarristi lo sanno bene, infatti non a caso chi suona una chitarra è a conoscenza del fatto che questo vada pulito con costanza e precisione. L’utilizzo di alcuni prodotti potrebbe per sempre compromettere la chitarra, e allora anche nella scelta dei metodi naturali bisogna porre qualche attenzione.

La pulizia della chitarra non è solo dedicata alla parte del corpo, del manico o della paletta ma anche la manutenzione delle corde è importante. Ricordiamo che queste possono essere di materiale diverso, in nylon se abbiamo una chitarra classica, in metallo se abbiamo una chitarra acustica o elettrica.

Pulire le corde della chitarra non è mai stato così semplice e veloce con questo trucco geniale

Ecco quali sono i fattori che rovinano le corde della chitarra.

Pulire le corde della chitarra è un’azione fondamentale per prolungare la loro durabilità, elasticità e anche per ottenere un suono più nitido.

Il sudore è il primo nemico delle nostre corde, ognuno di noi ha un certo grado di sudorazione e questo genera umidità e quindi ruggine. Inoltre il sudore contiene delle sostanza ossidanti che nel tempo compromettono la brillantezza delle corde poiché le opacizza. Il primo rimedio per contrastare questo problema è quello di asciugarle con un panno asciutto eliminando così il sudore in eccesso.

Non solo il sudore deteriora la qualità delle nostre corde, ma anche l’ambiente in cui lasciamo la nostra chitarra. Se questo è un ambiente umido e la nostra chitarra è priva di custodia protettiva, possiamo essere certi che le corde si rovineranno. Ecco quali sono i fattori che rovinano le corde della chitarra.

Trucco geniale fai da te

In commercio esistono dei kit già preparati che possono aiutarci a mantenere pulite e lucenti le corde della nostra chitarra. Questi sono anche facilmente reperibili e alcuni non costano nemmeno tanto. Ma se si è interessati ad un trucco geniale fai da te, in questo articolo ne indicheremo uno molto semplice.

Per pulire le corde della chitarra basterà avere a disposizione una soluzione di alcool etilico e olio Singer. Questo è facilmente reperibile in qualsiasi ferramenta. Uniamo i due ingredienti in un flacone, assicurandoci che il quantitativo di alcool sia maggiore rispetto a quello dell’olio e agitiamo il tutto.

Successivamente mettiamo un po’ della soluzione su un panno pulito e puliamo le nostre corde. Iniziamo applicandole prima sotto le corde, scorrendo dall’alto verso il basso e poi facciamo la stessa operazione sopra. Attenzione a non esagerare con la soluzione, altrimenti si rischia di ungere la chitarra. Consigliamo sempre di rimuovere con cura il prodotto applicato a fine di ogni pulizia.

