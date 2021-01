Per pulire l’argenteria, o semplicemente qualche oggetto di argento che si possiede in casa, si usano spesso dei prodotti realizzati apposta. È un po’ come se si stessero pulendo i mobili antichi in legno.

Dato che l’argenteria è un oggetto di valore, ogni volta che si puliscono sale sempre un po’ di ansia, perché si ha paura di rovinarli. Però non bisogna aver paura di lucidare l’argento, perché pulire l’argento con questo prodotto sarà un gioco da ragazzi. Quindi è arrivato il momento di prendere tutti gli oggetti fatti di questo materiale e lucidarli per bene con questo metodo.

Pulire l’argento con questo prodotto sarà un gioco da ragazzi

Molte volte per pulire e lucidare l’argento si realizzano dei composti di vari prodotti. C’è chi mixa limone e bicarbonato, chi usa l’aceto. Ma c’è anche chi usa un foglio di alluminio, del sale grosso e dell’acqua. Per fortuna abbiamo un altro metodo. Trucco che non ha bisogna di intrugli vari, ma si un solo prodotto.

La nonna consiglia…

La nonna per pulire l’argento consiglia il ketchup. Proprio quello che si usa sopra gli hamburger o per altri piatti in cucina. Infatti non è buono da usare solo in cucina, va benissimo anche sull’argento. Ma ovviamente non sarà spruzzato sopra, come se si stesse farcendo un panino.

Quello che occorre fare è prendere una pentola mettere al suo interno 1 tazza di ketchup per ogni litro d’acqua, che dovrà essere bollente. Una volta che la pentola è piena si dovrà immergere l’oggetto che si vuole pulire e lucidare. Lasciarlo in ammollo per 15 minuti e poi tirarlo fuori. Una volta terminati i minuti l’oggetto sarà come nuovo: pulito e brillante.

Questo metodo è perfetto per oggetti di piccole o medie dimensioni. Se si ha la necessità di pulire oggetti grandi questo metodo non è esattamente adatto.

