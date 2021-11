La tovaglia in plastica, trasparente o fantasiosa, è un’ottima alleata per difendere il nostro tavolo della cucina da tutti gli attacchi giornalieri che subisce. Grazie alla sua impermeabilità blocca i cibi e le bevande che cadono durante i pasti principali. Al contempo preserva la superficie da eventuale righe e graffi provocati dai giochi dei bambini, ad esempio. Inoltre, sempre riferendoci ai piccoli, la tovaglia in plastica, durante i loro compiti o lavoretti, difende da scritte o macchie, deleterie per il tavolo.

Vista, come già detto, la sua idrorepellenza risulta tutt’altro che complicato pulirla anche solo passando una spugna con dell’acqua. Ma è quando ci sono macchie più resistenti che il lavoro si complica e può accadere che non sempre abbiamo subito a disposizione un prodotto specifico. Pulire la tovaglia in plastica togliendo anche le macchie più ostinate risulterà semplicissimo dopo aver scoperto questi facili ed efficaci detergenti fai da te.

Quello che ci occorre per preparare i nostri fantastici prodotti? Una bottiglia con erogatore spray e della semplice acqua. Poi, di seguito, vedremo con cosa arricchire la nostra base di partenza usando prodotti comuni in ogni casa.

Andiamo per gradi e vediamo le migliori soluzioni partendo dalla pulizia quotidiana fino alla rimozione delle macchie più complesse. Tutti i giorni il tavolino della cucina, come detto, è utilizzato tantissimo, sia per mangiare, per cucinare e come scrivania.

In una bottiglia inseriamo un litro di acqua calda e 5/6 cucchiai di bicarbonato di sodio facendolo sciogliere. Questo detergente è perfetto per la pulizia quotidiana della tovaglia; rimuoveremo perfettamente quei piccoli aloni causati dalla caduta di liquidi o cibi. Per lo sporco più resistente e complesso, come ad esempio la striscia di un pennarello, la soluzione è un ingrediente presente nelle cucine di tutti. Possiamo produrre una pasta abrasiva fai da te miscelando, in una bacinella, acqua calda e sale grosso. Passando questo preparato sulla macchia interessata, essa sparirà in men che non si dica.

Visto il suo continuo impiego in molteplici attività, il nostro consiglio è quello di igienizzare mensilmente la tovaglia di plastica. In un secchio pieno d’acqua inseriamo un tappo di ammoniaca e usiamo l’ottenuto per pulire in profondità la plastica.

Se invece, dopo diverso tempo, risultasse difficile far tornare pulita la tovaglia, non dovremmo preoccuparci. Il suggerimento è quello di immergerla per una notte in un contenitore con acqua fredda e un bicchiere di aceto. Il giorno seguente, risciacquandola con della semplice acqua, sarà perfetta per essere riutilizzata.