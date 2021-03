Pulire la lettiera del gatto sarà un gioco da ragazzi con questo trucco, evitando così piccoli disastri. I felini sono degli animali molto intelligenti: si lavano da soli e fanno i bisogni nella lettiera. A differenza del cane che invece deve essere portato fuori quando deve fare i bisogni.

Il gatto è molto più facile da gestire, anzi potremmo dire che si autogestisce, ma ovviamente anche per lui ci sono delle attenzioni.

Il comportamento del gatto

I gatti possono assumere un comportamento un po’ bizzarro. Prima magari leccano il proprio padrone e poi lo mordicchiano. Subito si pensa ad un gatto con qualche problema, in realtà è un loro modo di dimostrare affetto. E come loro dimostrano affetto al padrone, anche quest’ultimo deve dimostrarlo al proprio felino. Come? Soprattutto tenendo pulita la lettiera.

La lettiera è fondamentale per il gatto

Il gatto ama avere la lettiera pulita e questo è ovviamente compito nostro. Infatti ogni volta che questa è sporca bisogna pulirla e disinfettarla. Però quando lo si fa non bisogna uscire pazzi e non bisogna nemmeno sporcare tutta casa. Per questo pulire la lettiera del gatto sarà un gioco da ragazzi con questo trucco.

Il trucco della lettiera

Questo luogo su cui il gatto fa i bisogni è solitamente un rettangolo di plastica, dove al suo interno viene inserita della sabbia. E proprio su questa il micio farà i bisogni. Quando la sabbia è sporca, andrà raccolta e buttata via. Ma ogni volta che si compie questa operazione succede un disastro.

Per evitare disastri possiamo immaginare la lettiera come una sorta di cestino. Quindi prima di spargere la sabbia possiamo metterci un sacchetto di plastica. Il risultato finale sarà quindi: lettiera, busta di plastica e sabbia. Ogni volta che poi si dovrà lavare questo oggetto, basterà chiudere la bustina, gettarla via e mettere della sabbia nuova. Proprio come si fa con l’immondizia. Ed ora pulire la lettiera del gatto sarà veramente un gioco da ragazzi.

