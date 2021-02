Una lavatrice curata dona dei capi puliti e senza odore, ma non sempre si è coscienti che la lavatrice è sporca. Per evitare che i cattivi odori si accumulino, allora seguiamo il consiglio di pulire la lavatrice naturalmente e l’errore da evitare per mantenerla profumata ed efficiente. Se desideriamo avere una lavatrice pulita senza prodotti nocivi, allora dovremmo farlo almeno una volta al mese. Meglio ancora una volta alla settimana. In questo modo avremo degli indumenti che non emettono cattivo odore. Inoltre non ci sarà la necessità di aumentare la dose di ammorbidente, che col suo profumo non ci fa sentire il vero odore dei capi.

Come pulire il cestello

Partiamo con il pulire il cestello. Impostiamo un programma per alte temperature, aggiungiamo aceto bianco nella vaschetta dei detersivi fino quasi a riempirla e avviamo il programma. Per essere sicuri che l’aceto sia andato via completamente e sia partito anche il suo odore, si può selezionare un risciacquo intensivo. Una volta che il cestello è pulito si passa alla fase successiva.

Pulizia delle vaschette

Procediamo ora con la pulizia delle vaschette, quelle dove si mettono i detergenti e l’ammorbidente. Se riusciamo a smontarle, possiamo immergerle in acqua con un detergente e pulirle più facilmente. Se invece trovassimo difficoltà nello smontarle, allora possiamo provare in questo modo. Imbeviamo un panno in microfibra nell’aceto bianco e cerchiamo di passarlo in tutti i punti raggiungibili. Una volta fatto questo passiamo alle guarnizioni.

Pulire le guarnizioni e l’esterno

Le guarnizioni sono le strisce di gomma che bloccano l’oblò della lavatrice e servono a non far uscire l’acqua. Anche le guarnizioni si sporcano e sono soggette a muffe. Per pulirle usiamo sempre dell’aceto bianco su un panno e poi sciacquiamo bene. Non dimentichiamo di asciugare per bene per evitare l’accumulo di umidità e la formazione di muffe.

Si passa ora alla superficie esterna dove ci sono le manopole o i pulsanti di comando. Basta utilizzare un detergente non aggressivo e tutto dovrebbe risplendere.

Pulire la lavatrice naturalmente e l’errore da evitare per mantenerla profumata ed efficiente

La cosa importante da fare affinché il lavoro fatto non vada perduto, è di non richiudere il cestello dopo il lavaggio dei panni. Terminato il ciclo di lavaggio, e tolti i panni dal cestello, invece di richiudere il tutto, lasciamolo aperto. In questo modo avrà tutto il tempo per asciugarsi e si eviteranno due cose. La prima sarà la possibile formazione di muffe che rovinerà i nostri tentativi di avere dei panni puliti e sani per la salute. Il secondo è che l’umidità evaporerà e si eviterà in questo modo la formazione del calcare.

Ecco dei consigli sicuri per ben trattare la lavatrice e avere dei capi salubri e profumati. Ecco anche quale detersivo lava meglio in lavatrice.