Torna l’inverno e dai nostri armadi ecco rispuntare le giacche pesanti. Già dimenticati costumi e magliette corte, spazio ora a piumini, cappotti e giacconi. Tra questi, molti di voi, cari Lettori, avranno sicuramente un montone o un capo scamosciato. Vale a dire un giaccone classico, elegante, caldo, ma anche tremendamente difficile da pulire. Portarlo in tintoria equivale spesso a spendere una bella cifra. In questo articolo gli Esperti della Redazione vi danno qualche dritta per pulire in casa un giaccone scamosciato senza spendere un capitale alla lavasecco.

Via la polvere

Anche se non sembra, ma questo tipo di indumento riesce ad attirare e trattenere molta polvere. Il primo passo da fare, prima di arrivare alla pulizia, è proprio quello di rimuovere sporco e polvere. Armatevi di una spazzola con la quale, alzando il pelo della pelle, non solo rimuoverete la polvere stessa, ma donerete un aspetto decisamente migliore al giaccone. Tutto ciò per merito delle setole, che saranno in grado di eliminare lo sporco che si annida anche nelle zone più nascoste.

Acqua e aceto

Acqua e aceto sono uno dei trucchi per pulire in casa un giaccone scamosciato senza spendere un capitale alla lavasecco. Prendete una bacinella e mischiate aceto e acqua con il rapporto di uno a due. Vi raccomandiamo di utilizzare un panno morbido o dei dischetti per il trucco. Inumiditeli con la soluzione e stendete dolcemente sulle macchie e sullo sporco residuo. Abbiate però cura di non forzare e non passare sulla superficie con troppo vigore, per non rovinare il capo.

L’amido di mais

Macchie di sudore e unto rappresentano una percentuale molto alta tra lo sporco che si deposita sulle giacche scamosciate. Non preoccupatevi, perché potrete eliminarle aspergendole con la farina di mais. Lasciate che agisca tutta la notte e, all’indomani, armati di spazzola, rimuovete delicatamente. Le macchie dovrebbero sparire senza lasciare traccia.

