La pulizia dei sanitari è una bella gatta da pelare a volte, l’igiene si impone nella sala da bagno. Senza volerlo sporchiamo tutti i giorni il lavandino, il water e il pavimento.

Abbiamo già visto in un precedente articolo come produrre in casa delle pasticche disinfettanti per il water preparate con una ricetta tutta al naturale. Oggi proponiamo ai nostri Lettori quest’altra alternativa, rigorosamente rispettosa dell’ambiente.

Pulire in casa con questo spray antidori fai da te con una ricetta facile

Scordiamoci i prodotti chimici e inquinanti, procuriamoci invece questi ingredienti per preparare un deodorante antispreco per il water di sicura efficacia. Una volta realizzato potremo travasarlo in un flacone a spruzzo.

Ingredienti:

200 ml di acqua; 200 ml di vodka (primo prezzo); un pugnello di varie piante aromatiche come lavanda, salvia, rosmarino e delle rondelle di agrumi.

Prendiamo anche una pentola e il flaconcino a spruzzo per utilizzare il composto come uno spray. Vediamo come disinfettare e profumare wc e bagno con questa ricetta di deodorante antispreco e non inquinante.

Preparazione dello spray antiodori fai da te

Mettiamo in immersione le piante aromatiche e i quarti di agrumi in una pentola di acqua bollente. Portiamo a ebollizione e lasciamo riscaldare per circa 4 minuti con coperchio.

Come secondo passaggio spegniamo il fuoco, aggiungiamo la vodka e lasciamo in infusione per 30 minuti. Filtriamo poi il miscuglio e lasciamo raffreddare per un pò. Infine travasiamo il composto liquido nel flaconcino a spruzzo e lasciamo all’interno qualche foglia o rametto di pianta aromatica. Questo servirà ad aumentare l’efficacia e la durata del profumo.

Ecco come pulire in casa con questo spray antidori fai da te con una ricetta facile. Questo deodorante si conserva normalmente per 2 mesi e non preoccupiamoci se nel corso delle settimane il colore cambia. É completamente normale e il prodotto sarà comunque efficace.