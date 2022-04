La pulizia della casa è uno dei problemi maggiori che si affrontano quotidianamente. Il bagno è, sicuramente, la zona che necessita di più cura, ma anche la cucina non andrebbe trascurata.

Infatti, chi cucina frequentemente sa bene che il grasso e le macchie sono all’ordine del giorno. Tendono a depositarsi ovunque e con il tempo diventano difficili da rimuovere. In cucina sarà necessario procedere con regolarità alla pulizia di elettrodomestici come il forno classico, ma anche quello a microonde. Il piano cottura, poi, necessita di pulizia quasi quotidiana a prescindere dalla tipologia scelta.

Esistono diversi tipi di piani cottura, i più diffusi sono il classico a gas, quello a induzione e le piastre elettriche. Per pulire il piano cottura della cucina e le piastre elettriche sporche si potrà agire anche con rimedi naturali. Per il piano cottura e i piattelli classici si potrà procedere utilizzando il bicarbonato. Le piastre elettriche, in modo particolare, potrebbero risultare difficili da pulire per via del materiale utilizzato per realizzarle. Prima di iniziare le pulizie, si consiglia di rimuovere la presa o di staccare la corrente al piano cottura elettrico.

Pulire il piano cottura della cucina e le piastre elettriche incrostate senza bicarbonato sarà semplicissimo con questi consigli della nonna

Per la pulizia delle piastre elettriche si potrà utilizzare dell’aceto bianco. Dopo averlo inserito in uno spruzzino, basterà spruzzarlo per ammorbidire il grasso presente sulle piastre. In questo modo si riuscirà a rimuovere lo sporco in maniera più agevole. Si consiglia di utilizzare un panno morbido in microfibra e non delle spugnette ruvide né d’acciaio. Infatti, le piastre elettriche in ghisa sono delicate e potrebbero rigarsi utilizzando questi strumenti. Le piastre elettriche incrostate, poi, potranno essere pulite anche utilizzando della semplice acqua intiepidita.

Prima di procedere, consigliamo di fare scaldare la piastra elettrica e attendere che si sia raffreddata. In questo modo le incrostazioni verranno via più facilmente. Ripetere le operazioni più volte in caso di piastra particolarmente sporca. Oltre a questo, poi, quotidianamente bisognerebbe occuparsi del piano in cui sono inserite le piastre. Si potrà utilizzare del detersivo specifico unito a dell’acqua tiepida. Alla fine, asciugare le piastre elettriche e il piano cottura con un panno morbido. Si sconsiglia di lavare in lavastoviglie oggetti in ghisa perché si potrebbero rovinare a contatto con detersivi aggressivi.

