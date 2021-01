La casa acquista un bell’aspetto quando ha vetri di balconi e finestre ben puliti. Purtroppo, in inverno, questa situazione è difficile da ottenere a causa dello sbalzo termico tra interno ed esterno. Perciò stiamo sempre a passare uno straccio per rendere i vetri splendenti. Perciò vediamo come pulire i vetri senza commettere errori imperdonabili. Molti, però, non sanno che nel periodo invernale la pulizia dei vetri è consigliata per vari aspetti.

La regola generale

Con questo articolo vogliamo far conoscere una regola. Il consiglio generale è di non pulire i vetri quando sono caldi a causa dell’esposizione solare. Un altro consiglio è quello di pulire la parte interna con movimenti orizzontali e quella esterna con movimenti verticali.

Con questo piccolo accorgimento, se dovesse formarsi un alone, non si impazzisce per capire da che lato si trova. Se invece, il problema è che una volta puliti i vetri sono macchiati di “pelucchi”, allora tutto si risolve passando un foglio di giornale accartocciato. Queste sono regole basilari che non cambiano in base alla stagione.

I nostri Lettori hanno sicuramente fame di conoscere dei metodi naturali per rendere i vetri di finestre e balconi splendenti. Perciò, spieghiamo due metodi infallibili e semplici da applicare.

Acqua e sapone di Marsiglia

Diluire in 300ml di acqua, un cucchiaino di sapone di Marsiglia liquido o un cucchiaio di sapone in scaglie. Immergere un panno in microfibra nella soluzione, strizzare bene e passare sul vetro. Oltre a rimuovere lo sporco, lascerà un piacevole profumo.

Il vecchio quotidiano

Usare un giornale quotidiano, acqua calda oppure alcol denaturato aiuta a tenere puliti i vetri. Questo metodo più usato in passato resta infallibile. Probabilmente le donne non usano più questa metodologia per la mancanza di quotidiani in casa.

Comunque per chi compra il giornale quotidiano, dopo averlo letto, può usarlo per pulire i vetri. E’ sufficiente accartocciare una pagina di quotidiano, bagnarla leggermente con dell’acqua calda e procedere rapidamente alla pulizia del vetro. Per un’asciugatura più rapida puoi sostituire l’acqua calda con dell’alcol denaturato. Con questo articolo abbiamo spiegato come pulire i vetri senza commettere errori imperdonabili.