Ci siamo presi una domenica per dedicarci alle pulizie di casa? E tra queste abbiamo riservato il finale al forno, o addirittura ai forni, se abbiamo anche quello piccolo? Nessun problema, perché la nostra redazione oggi vi spiega come pulire i forni di casa con le bibite alla cola, ecco come fare. Sapete quanto ci teniamo a suggerire sistemi alternativi ed ecologici di pulizia della casa, che non risultino nocivi a noi e alla nostra famiglia. Il forno di casa, con la sua superficie ridotta e la possibilità di introdurci al suo interno col viso, o parte di esso, è uno di quegli elettrodomestici che più ci espone alle sostanze chimiche. Ecco allora qualche consiglio utile, economico e salutare da parte dei nostri esperti.

La pulizia con la cola

Alzi la mano chi in casa non ha una bottiglia della famosa bibita alla cola, anzi, le due più famose regine americane del settore. Ma possono andare bene anche quelle da discount. Pulire i forni di casa con le bibite alla cola, ecco come fare, in pochi semplici passaggi.

La pulizia delle griglie e delle teglie

Teglie e griglie del forno sono le superfici su cui si annida di più il residuo di cottura: formaggio, pomodoro, zucchero e altro formano spesso incrostazioni difficili da sgrassare. Per non parlare della tanta acqua che sprechiamo nel momento in cui cerchiamo di pulirle sotto al rubinetto.

L’azione efficace della cola

Prendiamo le teglie del forno e versiamoci dento cola in abbondanza. Accendiamo il forno a 200 gradi, magari la sera, adesso che fa caldo. Facciamo evaporare la cola e spegniamo il forno. Lasciamo che si raffreddi in modo da poter operare e con una spugnetta strofiniamo la superficie. Se nella teglia abbiamo messo anche una griglia, quella sgrassiamola con energia con una spugnetta di ferro. Può andare bene anche un vecchio spazzolino da denti. Se al primo tentativo non avremo ottenuto risultato completo, cosa peraltro difficile, ripetiamolo subito dopo. Stiamo infatti operando con metodi naturali, non attraverso solventi o prodotti nocivi!

