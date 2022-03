La parte della casa in cui passiamo la maggior parte del tempo è proprio la cucina. Qui chiacchieriamo, cuciniamo, ci divertiamo e impariamo che, dagli errori, possono nascere grandi cose, cucinando così come nella vita.

Più si utilizza qualcosa più è normale che questa si sporchi. È il caso della cappa che, puntualmente, presenta macchi di ogni tipo. Basterebbe guardare sotto la propria cappa per accorgersi di quanto sia piena di schizzi di olio o aloni di altro tipo non meglio identificati.

La pulizia della cappa, però, non è così semplice e veloce, e per questo finiamo per rimandarla sempre. In realtà, però, è importante tenere pulita questa parte perché, a lungo andare, le macchie saranno sempre più difficili da togliere, oltre che disgustose da vedere.

In queste righe scopriremo finalmente che pulire la cappa della cucina non è così difficile e impegnativo come sembra. Per prima cosa dovremo togliere i filtri, premendo il tasto che, normalmente, permette di rimuovere questi pannelli. In seguito utilizzeremo un semplicissimo prodotto che costa pochissimo e che tutti utilizziamo sempre.

Pulire e sgrassare perfettamente la cappa in acciaio della cucina e i suoi filtri è facile con questo metodo degli esperti

Dopo aver rimosso i filtri, dovremo posizionarli in una bacinella, piena di acqua calda. Spruzzeremo su di essi un po’ di sgrassatore, quello che si usa tipicamente per pulire la cucina e le superfici della casa.

Lasceremo i filtri a bagno per circa 45 minuti e, intanto, ci dedicheremo alla pulizia del resto della cappa.

L’ingrediente segreto per pulire la cappa in acciaio

Invece di utilizzare mille prodotti diversi per la pulizia della casa, potremo sfruttare le grandi potenzialità di un prodotto che tutti hanno in casa. Si tratta del sapone di Marsiglia.

Basterà scioglierne un po’ di scaglie all’interno di una bacinella con dell’acqua calda e mischiare il tutto. Questa miscela sarà molto efficace anche sulle macchie di grasso: sarà sufficiente passare il prodotto sulle superfici con una spugnetta.

Probabilmente, dovremo insistere un po’ per rimuovere alcuni aloni, ma con un po’ di olio di gomito il risultato sarà eccezionale. Pulire e sgrassare perfettamente la cappa in acciaio non è mai stato così semplice.

Un prodotto che molti hanno già iniziato ad usare

In alternativa, invece, se non avessimo a disposizione questo sapone, potremmo sfruttare un altro prodotto davvero straordinario: si tratta dell’aceto di alcol.

Non tutti lo conoscono, ma chi lo ha provato non può più farne a meno. Il motivo è che l’aceto di alcol può persino eliminare il calcare ed è anche in grado di neutralizzare gli odori. Oltretutto, costa pochissimo ed è un prodotto davvero valido.