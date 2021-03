Le pulizie di casa sono noiose, ma bisogna farle. Nel tempo possiamo diventare più esperti, e riuscire a pulire meglio e con più velocità. Però, soprattutto per chi ha case grandi, oppure con bambini che fanno disordine, tenere tutto pulito resta sempre un’impresa. Le cose possono essere semplificate dall’acquisto di oggetti tecnologici, che sono utilissimi ma a volte piuttosto costosi.

Oggi quindi proponiamo qualche metodo per risparmiare tempo e faticare molto meno. Vedremo che pulire casa diventa facilissimo con questi geniali accorgimenti.

Le ceste aiutano

Sfruttiamo al massimo l’utilità delle ceste. Questo è particolarmente vero se abbiamo dei bambini che portano giocattoli in giro per casa, e li lasciano sempre sparpagliati in terra. Il trucco qui è di avere in giro per casa varie ceste destinate ai giocattoli. In tal modo, quando ne troviamo uno per terra ci basta raccoglierlo e metterlo nella cesta più vicina. Se invece abbiamo solo una cesta in camera dei bambini, dobbiamo ogni volta fare avanti indietro dalla cameretta.

Inoltre, è anche utile portare un secchiello o una cesta con sé quando si fanno pulizie. Ci servirà per raccogliere oggetti che troviamo in giro, per poi riportare ciascuno al suo posto. Invece di fare tanti giri, ne faremo solo uno.

Sfruttare i momenti giusti per pulire

A volte è difficile ritagliarsi il momento giusto per pulire. Altre volte invece sembra impossibile trovare la voglia per farlo. E allora, perché non fare due cose in una volta? Ad esempio, le mamme possono pensare di dare una passata al bagno mentre i figli fanno il bagnetto nella vasca. Oppure, una cosa che può essere utile a tutti è quella di lavare i piatti, e subito dopo la cucina. In tal modo si evita di doversi trovare un momento apposito per la pulizia, e si riescono a fare due cose in una. I fornelli poi saranno anche più facili da pulire, poiché sporcati da poco.

Pulire casa diventa facilissimo con questi geniali accorgimenti. Sfruttiamoli per avere grandi risultati.