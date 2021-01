Pulire casa con determinati detergenti è dannoso quanto fumare un pacchetto di sigarette al giorno per un anno. Questa la straordinaria e, in qualche modo, spaventosa scoperta annunciata da uno studio norvegese. Ad essere sottoposte ai danni ai polmoni sono principalmente donne dedite alle faccende di casa.

I detergenti per la casa

Pulire troppo spesso casa potrebbe causare seri danni alle vie respiratorie. È questa la scoperta fatta dai ricercatori dell’Università di Belgen, in Norvegia.

Precedenti ricerche canadesi avevano già sottolineato la pericolosità dei detergenti per la casa per i più piccoli. Una ricerca della Simon Fraser University avrebbe trovato un collegamento tra l’uso di detergenti e sviluppo di problemi di asma nei bambini.

Nonostante questa ricerca avesse sottolineato i rischi sul breve periodo dell’utilizzo di tali detergenti, nulla era stato fatto per calcolare quelli a lungo periodo. Proprio per porre rimedio a questa mancanza nella ricerca scientifica, gli studiosi norvegesi hanno analizzato per vent’anni un campione di più di 6.000 partecipanti.

I risultati hanno lasciato gli studiosi senza parole. E hanno rivelato che pulire casa con questi detergenti può provocare gravissimi danni alla salute.

Come fumare un pacchetto di sigarette al giorno

Nel dettaglio, lo studio ha riscontrato delle forti differenze tra coloro che facevano spesso le pulizie in casa e coloro che invece non le facevano. In particolare, sull’intero campione, si è notato che la maggior parte delle donne soffrivano di problematiche del sistema respiratorio.

L’esposizione continuativa nel tempo a detergenti chimici avrebbe portato ad una diminuzione della capacità polmonare. Nelle parole degli studiosi, pulire casa con continuità utilizzando detergenti chimici equivale a fumare quasi un pacchetto di sigarette al giorno.

Per questo motivo l’utile consiglio da seguire è quello di passare a dei detergenti naturali, ove possibile.

