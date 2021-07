Le faccende di casa sono una delle incombenze settimanali che toccano tutti di noi per vivere in un ambiente sano. Spesso, però, durante la pulizia dei diversi ambienti domestici, ci sono dei posti che passano proprio inosservati e che sul lungo andare diventano un pericoloso covo di germi e sporcizia.

Per questo motivo oggi vediamo insieme come rendere sempre splendenti anche gli angoli di casa a cui pochi prestano attenzione. Infatti pulire a fondo le zanzariere è facile, basterà utilizzare questo impensabile strumento che tutti abbiamo in casa. Vediamo insieme di quale strumento si tratta.

Per effettuare questa operazione basta munirsi di un oggetto che tutti noi teniamo in bagno. Stiamo parlando dell’asciugacapelli, come abbiamo già visto in un precedente articolo. Nonostante la sua principale funzione non sia quella per cui lo andremo ad usare, questo dispositivo torna molto utile anche in altri campi, ad esempio nella facilitazione di varie incombenze domestiche.

A fine pagina ne sveliamo un uso altrettanto utile che ci farà risparmiare tempo e fatica. Vediamo però, in questo caso, come possiamo impiegarlo per la pulizia delle zanzariere.

Come svolgere questo compito e altre possibili alternative

Per rimuovere la polvere da queste reti è necessario prima di tutto trovare una presa loro vicina. In alternativa si può sempre pensare di usare una prolunga.

Azionare il phon impostandolo sulla potenza desiderata e facendogli emettere dell’aria fredda. A questo punto passarlo sulle trame della zanzariera per liberarla dallo sporco.

È meglio utilizzare l’asciugacapelli invece dell’aspirapolvere perché quest’ultimo ha un risucchio troppo forte e potrebbe rovinarle.

Una volta rimossa la polvere, pulire poi i pavimenti esterni ed interni prima con la scopa e quindi con una passata di mocio.

Se invece si preferisce tentare una soluzione meno innovativa basta munirsi di un panno in microfibra abbinato ad acqua e aceto di vino o mele.

Approfondimento

