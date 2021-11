Uno degli elettrodomestici che utilizziamo di più in casa è senza alcun dubbio il ferro da stiro. Al contempo, però, il ferro da stiro è anche uno degli elettrodomestici di cui ci occupiamo meno. Spesso sottovalutiamo la sua manutenzione, finendo per ritrovare la piastra del ferro tutta incrostata o annerita. Di rimedi ce ne sarebbero diversi, e senza bisogno di ricorrere a costosi prodotti chimici. Alcuni dei più usati sono anche i più noti: aceto, succo di limone, bicarbonato, sale grosso (i classici rimedi fai da te contro lo sporco). Meno conosciuta è l’azione pulente di un altro rimedio naturale, economico e sempre a portata di mano: la cera.

Puliamo velocemente il ferro da stiro bruciato con questo sgrassatore naturale che abbiamo tutti in casa

La cera delle candele che abbiamo in casa può essere un potente rimedio casalingo per tirare a lucido il ferro da stiro bruciato.

Per sfruttare pienamente il potere pulente della cera sulle incrostazioni bruciate, per prima cosa dobbiamo accendere il ferro da stiro. Quando la piastra sarà calda, ma non eccessivamente, allora passiamoci sopra una candela, in modo che la cera si sciolga rimanendo sulla piastra. Spegniamo il ferro e attendiamo qualche istante che si raffreddi (la cera comincerà lentamente a solidificarsi). A questo punto prendiamo uno straccio e passiamolo sulla piastra in modo da togliere la cera. In questo passaggio, oltre alla cera, dovremmo portare via anche le macchie di bruciato. Come vedremo dal risultato, puliamo velocemente il ferro da stiro bruciato con questo sgrassatore naturale che abbiamo tutti in casa.

Tuttavia, se alcune piccole macchie resistono, ripetiamo l’operazione utilizzando qualche goccia di aceto bianco. Già indebolite dalla cera, le macchie più persistenti dovrebbero cedere sotto l’azione dell’aceto. Ma la cera non è certamente l’unico modo semplice ed economico per ripulire la piastra del ferro.

Altri metodi casalinghi semplici e veloci per farlo tornare a splendere

Oltre alla cera, e a metodi molto usati come aceto, bicarbonato e limone, esistono altri rimedi contro il ferro da stiro bruciato. Tra questi spicca, per esempio, il detersivo per il bucato. Basterà diluire il detersivo in acqua tiepida e passarlo con un panno sul ferro per ripulirlo da bruciature e incrostazioni. Un altro rimedio semplice e spesso sottovalutato è il dentifricio. Basterà applicare il dentifricio sulla piastra per poi strofinarlo via con un panno. Successivamente, attiviamo il vapore per qualche minuto e, poi, lasciamo riposare il ferro. Una volta raffreddato, possiamo eliminare i resti di dentifricio. Il risultato sarà ben superiore alle nostre aspettative.

