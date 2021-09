Con il freddo che arriva, bisogna essere sicuri di essere preparati. Bisogna avere un ottimo isolamento termico ed è anche importante che il riscaldamento funzioni bene. E come sappiamo bene, ci sono diversi tipi di sistemi di riscaldamento in casa.

Oggi ne vedremo uno in particolare che è piuttosto comune, ovvero le stufe a legna. Vedremo come fare la prima pulizia dell’anno alla stufa, in modo da renderla perfettamente pronta a scaldarci quando le temperature saranno davvero basse.

Invece di arrivare in pieno autunno impreparati, insomma, puliamo la stufa e smettiamo di temere il freddo con questi semplicissimi trucchi.

Ecco le cose fondamentali da fare

Per pulire la stufa al meglio, la cosa fondamentale è organizzare bene le pulizie. Dobbiamo dividere il lavoro, innanzitutto dando una prima pulita, poi smontare e pulire i vari componenti. Analizziamo ciascuno di questi punti.

Partiamo dando una pulita esterna, con un panno asciutto o umido, e rimuoviamo la polvere che può essersi accumulata. Una volta soddisfatti del risultato apriamo la stufa, e guardiamo se dentro ci sono ancora dei residui di cenere. In teoria non dovrebbero, perché avremmo dovuto pulirla dopo l’ultimo utilizzo, ma se resta qualcosa, usiamo una paletta in metallo per rimuovere tutto. Poi spazzoliamola per bene. Per questo scopo è meglio utilizzare una spazzola di metallo, che riesca a togliere anche lo sporco più ostinato. Concludiamo poi con una piccola scopa o con un aspirapolvere, per rimuovere tutti i residui.

Per fare una pulizia come si deve, bisogna anche smontare la stufa, rimuovendone i tubi. Attenzione, perché è un momento delicato e se c’è della fuliggine intrappolata dentro, rischia di rovesciarsi tutta. Aiutiamoci coprendo il pavimento con vecchi giornali e smontando in maniera molto delicata i tubi.

Una volta smontati, puliamo bene i tubi con panni asciutti e, se ci sono delle incrostazioni, utilizziamo anche detergenti appositi. Si possono trovare, in molti negozi di ferramenta e fai da te, dei prodotti che vengono utilizzati appositamente per questo tipo di pulizie.

Mentre puliamo la stufa, approfittiamone per controllare che tutti i suoi componenti siano al loro posto e non siano danneggiati. Diamo particolare importanza alla porticina, assicurandoci che si chiuda bene e in maniera ermetica. Controlliamo gli interni, così da essere sicuri che non ci siano crepe e che tutto sia ben saldo. Se vediamo che qualcosa non va, chiamiamo uno specialista che possa aggiustare la stufa.