In questo periodo quasi tutti gli atenei pubblicano i bandi per accedere alle borse di studio. La Regione Lombardia ha pubblicato il bando per borse di studio fino a 5.278 euro con ISEE fino a 23.000 euro. Nel bando indicati i requisiti, i criteri e le modalità per presentare domanda. La spesa totale destinata allo studio universitario ammonta a circa 62.481.635 milioni di euro. Le borse di studio si riferiscono all’anno accademico 2021/2022. Analizziamo quali sono le modalità e i requisiti per partecipare.

Pubblicato il bando per borse di studio fino a 5.278 euro con ISEE

La Regione Lombardia per l’anno accademico 2021/2022 eroga un sostegno ai più di 24 mila studenti l’anno. Inoltre, il 45% riguarda gli studenti fuori sede. Hanno diritto al contributo anche gli studenti pendolari e autonomi. Per accedere alla borsa di studio bisogna avere una serie di requisiti, il primo è l’indicatore ISEE nel modo seguente:

a) un Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) non superiore a 50mila euro;

b) un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 23mila euro. Ricordiamo che in questo caso l’ISEE deve essere effettuato per prestazioni agevolate per lo studio universitario.

Calcolo del contributo

In base al valore ISEE, dalla provenienza e al nucleo familiare, la Regione Lombardia divide in 3 fasce il contributo.

Nello specifico le tre fasce sono così articolate:

a) la prima fascia, con un valore da 0 a 14.420,31 euro;

b) la seconda fascia, con un valore da 14.420,32 a 17.709,33 euro;

c) la terza fascia, con un valore da 17.709,34 a 23.000 euro.

È possibile presentare anche l’ISEE corrente se la situazione reddituale è mutata rispetto all’ISEE originario.

Poi, esistono anche i requisiti di merito e sono suddivisi in tre fasce che vanno dal primo anno di studio all’accesso ai corsi successivi.

Importo corrisposto

L’importo corrisposto per gli studenti in sede è il seguente:

a) prima fascia reddituale circa 2.007 euro più pasto giornaliero gratuito, per un valore complessivo di euro 2.719;

b) seconda fascia reddituale circa 1.544 euro più pasto giornaliero gratuito, per un valore complessivo di euro 2.256;

c) terza fascia reddituale circa 1.220 euro più pasto giornaliero gratuito, per un valore complessivo di euro 1.932.

Per studenti pendolari e fuori sede

Le tre fasce per gli studenti pendolari:

a) prima fascia reddituale circa 2.213 euro più pasto giornaliero gratuito, per un valore complessivo di euro 2.925;

b) seconda fascia reddituale circa 1.748 euro più pasto giornaliero gratuito, per un valore complessivo di euro 2.460;

c) terza fascia reddituale circa 1.421 euro più pasto giornaliero gratuito, per un valore complessivo di euro 2.133.

Per studenti fuori sede con alloggio in struttura, l’importo è così ripartito:

a) prima fascia reddituale circa 2.163 euro più alloggio e pasto giornaliero gratuito, per un valore complessivo di euro 5.278;

b) seconda fascia reddituale circa 1.577 euro più alloggio e pasto giornaliero gratuito, per un valore complessivo di euro 4.692;

c) terza fascia reddituale circa 1.014 euro più alloggio e pasto giornaliero gratuito, per un valore complessivo di euro 4.129.

Se lo studente è ospite presso altre strutture, il contributo è erogato per intero allo studente. Inoltre, prevista una maggiorazione del contributo per studenti disabili fino ad un valore complessivo di 7.353 euro.

Pubblicato il bando per borse di studio fino a 5.278 euro con ISEE fino a 23.000 euro, ma per partecipare bisogna ancora attendere. Infatti, i singoli Atenei devono effettuare la pubblicazione singola del bando della Regione Lombardia.