Prysmian dopo tanto correre e dopo aver tirato il fiato è pronta a una nuova esplosione rialzista. Il 2021, infatti non è iniziato nel migliore dei modi per il titolo che da inizio anno sta perdendo il 10% circa con la peggiore performance del suo settore di riferimento.

D’altra parte nell’ultimo anno Prysmian aveva corso molto portando a casa un rialzo di oltre il 20%. Come vedremo nella sezione dedicata all’analisi grafica, però, questa debolezza potrebbe essere funzionale a una nuova ripresa del rialzo.

Intanto si registra una recente intervista del’AD di Prysmian Valerio Battista dove dichiara «Cavi e hi-tech, in Asia o negli Stati Uniti la nostra prossima acquisizione».

Scopri i vantaggi del trading con il leader nel settore

Se riesci a individuare le opportunità quando gli altri non le vedono, noi ti aiuteremo a sfruttarle nel modo migliore. Scopri di più

Ci sono, quindi, i presupposti per un’ulteriore crescita della società già leader mondiale nel settore dei cavi e in passato già protagonista di altre acquisizioni.

Dal punto di vista degli analisti il titolo ha un giudizio medio Outperform e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 10%.

Prysmian dopo tanto correre e dopo aver tirato il fiato è pronta a una nuova esplosione rialzista: le indicazioni dell’analisi grafica

Prysmian (MIL:PRY) ha chiuso la seduta del 23 febbraio a quota 26,27 euro in ribasso dello 0,94% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Come dicevamo il precedenza il ribassi cui abbiamo assistito nelle ultime settimane potrebbe essere propedeutico a un ulteriore allungo rialzista. Dal grafico, infatti, si vede come le quotazioni si siano appoggiate sul supporto in area 25,62 euro (II obiettivo di prezzo). Questo livello potrebbe rappresentare un ottimo trampolino di lancio verso obiettivi più ambiziosi individuati sul time frame mensile.

Ovviamente una chiusura settimanale inferiore a 25,62 euro farebbe precipitare le quotazioni vero area 20 euro.

Da notare che lo Swing Indicator è al momento impostato al ribasso.

Time frame mensile

La proiezione in corso è rialzista con tutti gli indicatori impostati al rialzo. C’è, però, un aspetto che non va trascurato. Come si vede dal grafico potrebbe configurarsi un doppio massimo che se concretizzato porterebbe le quotazioni molto più in basso rispetto ai livelli attuali.

Da questo punto di vista la chiusura di febbraio potrebbe avere un ruolo molto importante. Una chiusura mensile inferiore a 27,66 euro, infatti, potrebbe segnare l’inizio del ribasso. Prestare, quindi, molta a quanto accadrà nelle prossime sedute.

Approfondimento

I mercati azionari continuano a scendere ma ancora ci sono gli estremi per tornare subito al rialzo