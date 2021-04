Divano sempre più cuore pulsante della vista domestica. A maggior ragione in questi giorni, con i figli a casa da scuola. Divano e poltrone, mete preferite dei nostri amici a quattro zampe. Divano sul quale i nostri bambini mangiano, bevono e fanno salti. Allora, proviamo a pulire il divano in questo modo senza usare il solito bicarbonato con risultati eccelsi. Utilizzeremo però sempre e solo prodotti non chimici e di laboratorio. Approfondiamo in questo articolo dei nostri Esperti.

Sta piovendo poco e arrivano i pollini

Per chi soffre di allergie marzo e aprile potrebbero rivelarsi due mesi orribili. Nessuna precipitazione, polvere, pollini e acari a farla da padroni. E, divani e poltrone solo le loro mete preferite. Habitat naturale della loro proliferazione, a discapito della nostra salute. Proviamo a pulire il divano in questo modo senza usare il solito bicarbonato con risultati eccelsi, utilizzando:

aspirapolvere;

bacinella d’acqua;

aceto bianco;

qualche goccia di olio essenziale;

un panno in microfibra pulito.

Trattamento perfetto per divani in pelle, similpelle o ecopelle. Prima passiamo l’aspirapolvere e poi con mezzo bicchiere di aceto su ogni litro d’acqua disinfettiamo e detergiamo. Aggiungendo l’olio essenziale che profumerà la superficie.

Come pulire i divani in stoffa

Proviamo a pulire il divano in questo modo senza usare il solito bicarbonato con risultati eccelsi anche per superfici in stoffa. Nel caso in cui il tessuto sia sfoderabile, la lavatrice farà al caso nostro. Stando però molto attenti a seguire le istruzioni dell’etichetta. Nel caso in cui, invece, il tessuto non sia sfoderabile, ecco allora che potremmo semplicemente pulire e disinfettare con:

acqua;

sapone di Marsiglia;

qualche goccia di olio essenziale;

il solito panno in microfibra.

Se sono presenti delle macchie di unto o di cibo, sarà bene allora aggiungere il paio di cucchiai di ammoniaca, calcolati su circa mezzo litro d’acqua. Sistema ideale per rimuovere le macchie e ridonare bellezza a divani e poltrone di casa.

