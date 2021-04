Durante una cena o un aperitivo importante le bollicine non possono mai mancare. Capita, però, che a fine serata la bottiglia di spumante non sia finita. Sarebbe davvero uno spreco non conservarla.

La prima cosa che si fa, allora, è prendere un cucchiaino dal manico freddo e inserirlo all’interno del collo della bottiglia.

La credenza popolare vuole che questo metodo consenta di migliorare la conservazione impedendo la fuoriuscita delle bollicine. In realtà la soluzione del cucchiaino è completamente inefficace. Perché non garantisce la chiusura totale della bottiglia.

La soluzione professionale per conservare lo spumante

Una volta aperta, la bottiglia comincerà a rilasciare anidride carbonica e, quindi, a perdere la sua particolare effervescenza. Prima di riporla in frigo, possiamo chiudere ermeticamente la bottiglia con uno stopper.

Lo stopper è un tappo di acciaio che grazie alla sua guarnizione interna chiuderà accuratamente la bottiglia. Ne esistono di diversi tipi e sono facilmente reperibili.

Pellicola ed elastico per una conservazione più casalinga

Proviamo a mettere un elastico e un po’ di pellicola per alimenti su una bottiglia di spumante e avremo una sorpresa strepitosa.

Se in casa non abbiamo uno stopper e neanche un tappo di sughero possiamo optare per una soluzione più artigianale. Pasta avvolgere con uno strato di pellicola per alimenti il collo della bottiglia e fermarla con un elastico. Questa soluzione eviterà la fuoriuscita delle bollicine. Ora possiamo riporre in frigo la bottiglia e consumarla in un paio di giorni.

Per evitare che durante la cena lo spumante perda le sue proprietà, bisogna tenerlo sempre in fresco e ad una temperatura stabile. Lo spumante caldo perderà velocemente la sua effervescenza. Dopo averlo versato sarà necessario, quindi, riporlo nel cestello del ghiaccio.

