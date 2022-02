Sicuramente, meteorismo e gonfiore addominale sono due problemi piuttosto diffusi. Soprattutto, si tratta di situazioni che, a lungo andare, possono diventare davvero fastidiose e limitanti. E, proprio per questo motivo, molte persone cercano di capire come eliminarle il più in fretta possibile. Ovviamente, il lavoro deve essere svolto e seguito in base ai consigli di un medico di fiducia, che conosca la nostra situazione nello specifico. Ma, al tempo stesso, raccogliere informazioni da sottoporre al parere di un esperto potrà, certamente, aiutare.

Colon irritabile e conseguente dolore e gonfiore addominale con episodi di meteorismo, ecco come si potrebbe provare a contrastarlo

Quando meteorismo e gonfiore addominale sono dovuti a colon irritabile, ovviamente la situazione può dirsi delicata. Infatti, questo problema viene spesso evidenziato dai sintomi appena descritti, accompagnati da fitte di dolore e problemi nell’andare in bagno. Per cercare di rendere la situazione più lieve e sopportabile, è fondamentale seguire un’alimentazione sana e corretta, che possa fare la differenza (sempre consigliata da un medico esperto). Ma non solo. Anche l’attività fisica può avere un peso non indifferente.

Proviamo a farlo solo per un’ora e mezza a settimana per contrastare in maniera importante gonfiore addominale e meteorismo

L’attività fisica sembra possa essere una grandissima alleata della nostra salute, soprattutto in questo caso. E a spiegarlo è proprio la Fondazione Veronesi, che illustra alcuni punti fondamentali del comportamento che dovremmo avere per cercare di risolvere il problema o, quantomeno, di alleviarlo. Secondo gli esperti, infatti, il movimento ha un ruolo rilevante quando si hanno problemi di colon irritabile. E, a quanto pare, il nuoto potrebbe diventare un alleato non indifferente. Proviamo a farlo solo per un’ora e mezza nell’arco di 7 giorni per vedere i risultati. Secondo la Fondazione Veronesi, infatti, 30 minuti per 3 volte a settimana di quest’attività potrebbero fare la differenza (anche 4, se vogliamo essere precisi). Ovviamente, dobbiamo mettere in luce alcuni aspetti fondamentali di questa affermazione.

In primis, ricordiamoci che l’attività fisica da sola non basta. Infatti, come specificato in precedenza, anche l’alimentazione e lo stile di vita, in generale, hanno un ruolo importante nella risoluzione di questi problemi. Inoltre, non prendiamo mai decisioni affrettate e, soprattutto, indipendenti. Prima di cambiare il nostro stile di vita e iniziare uno sport come il nuoto, consultiamo sempre il nostro medico di fiducia. Lui/lei potrà basarsi sulla nostra condizione specifica e consigliarci i migliori metodi per stare meglio.

