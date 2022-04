La crostata, nell’universo dei dolci, è tra le ricette più semplici, veloci e, allo stesso tempo, gustose in assoluto. Ideale per tutte le stagioni, con la crostata possiamo andare sempre sul sicuro, non solo per la sua bontà ma anche per la sua versatilità. Con l’arrivo della bella stagione, possiamo, ad esempio, farcire questo fantastico dessert con il frutto principale della primavera: la fragola.

Nelle prossime righe, quindi, vedremo come realizzare una spettacolare crostata con marmellata di fragole da leccarsi i baffi.

Ingredienti necessari

350 g di farina 00;

160 g di burro freddo;

140 g di zucchero a velo;

3 tuorli;

un pizzico di sale;

450 g di ricotta vaccina;

330 g di confettura alle fragole.

Proveremo una carrellata di sapori con questa deliziosa crostata da gustare a merenda o per colazione

Per realizzare la nostra fantastica crostata, dobbiamo partire innanzitutto dalla pasta frolla. Prima, però, bisognerebbe lasciar scolare la ricotta all’interno di un colino, per almeno un’ora e mezza, per eliminare il liquido in eccesso.

Quindi, in una planetaria iniziamo a lavorare il burro freddo, appena estratto dal frigorifero, insieme allo zucchero a velo. Una volta amalgamati, versiamo anche i tuorli e un pizzico di sale, continuando a impastare a una velocità bassa.

Quando avremo ottenuto un impasto omogeneo, spostiamolo sul piano da lavoro, compattiamolo e formiamo un panetto. A questo punto, ricopriamolo con una pellicola trasparente e riponiamolo in frigorifero per almeno 30 minuti.

Ora prepariamo la farcitura di questa squisita torta

Per prima cosa, versiamo la ricotta, ormai asciutta, all’interno di una ciotola insieme allo zucchero a velo e mescoliamo con delle fruste elettriche.

Fatto ciò, stendiamo la pasta con un mattarello e, con essa, foderiamo la base e i bordi di uno stampo a cerniera, già precedentemente infarinato e imburrato. Bucherelliamo il fondo con una forchetta e versiamo la nostra ricotta livellando la superficie.

Infine, non ci resta che creare un secondo strato, versando la confettura di fragole e, anche qui, livellare il tutto. Con la pasta sfoglia avanzata, ricaviamo delle strisce aiutandoci con una rotella tagliapasta e formiamo una sorta di griglia sulla superficie della crostata.

A questo punto, siamo pronti per infornare

Inseriamo in forno preriscaldato, a 180 gradi per circa 45 minuti. Quando questa sarà pronta, lasciamola intiepidire a temperatura ambiente e, una volta raffreddata del tutto, copriamola e riponiamo in frigorifero. Proveremo una carrellata di sapori con questa deliziosa prelibatezza e faremo davvero un figurone con amici e parenti.

