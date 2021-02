Tutti vorrebbero avere in casa un oggetto che oltre ad essere bello regali qualcosa di particolare all’abitazione. Nulla di più semplice con la pianta farfalla, che proveniente dal Madagascar e dai poteri singolari sprigionerà tutti i suoi benefici nella nostra casa.

Il Madagascar una terra vergine

Il Madagascar è una delle isole più grandi del mondo. Una scheggia di granito che emerge dalle calde acque dell’Oceano Indiano. Pur stando vicino all’Africa non vi sono animali feroci che vi abitino, ma solo piante, insetti e lemuri.

Fra le piante originarie del Madagascar vi è la Dypsis Areca, detta anche “palma farfalla” per le sue foglie che crescono come ali di farfalla. Unica per qualità e bellezza ha vinto più di una volta il Royal Horticultural Society’s Award.

Una pianta molto singolare

Pur potendo raggiungere nel paese d’origine anche 6 metri e più d’altezza, è una pianta che cresce solo di circa 20 cm ogni anno. Si può collocarla in un angolo della casa ed essendo di origine tropicale non dovrebbe subire temperature sotto i 16 gradi.

Le caratteristiche della pianta

Oltre alla sua bellezza che dona un tocco decorativo in una stanza, ha la caratteristica particolare di essere una pianta non tossica. Decisamente un grande vantaggio per chi cerca qualcosa che non sia pericolosa per bambini e animali.

È una pianta sempreverde e accompagnerà ogni giorno con la sua presenza purificatrice. Proprio il purificare l’aria dalle sostanze tossiche è un’altra sua caratteristica. La Dypsis Areca riesce a depurare l’aria delle nostre stanze da formaldeide, xilene e toluene.

Ma la caratteristica che ci farà apprezzare maggiormente questa pianta è che durante la notte trasforma l’anidride carbonica in ossigeno. Sono poche le piante che hanno questa capacità e che possono meritarsi un posto d’onore nella stanza da letto. Potremo così dormire tranquillamente con un tasso ottimale di ossigeno che ci permetterà di respirare bene e nello stesso tempo di avere la giusta umidità nell’aria.

Una pianta la cui presenza in casa è da prendere seriamente in considerazione.