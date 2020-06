Provate il Feng Shui a casa e scoprite una nuova forma di benessere. La sistemazione delle stanze, il design, la geometria della nostra casa, i colori ed i materiali usati incidono sul nostro benessere in base al flusso e alla positività o negatività del nostro Ch’i personale (energia vitale). Anche la nostra casa ha il suo Ch’i, che ha una profonda relazione con il nostro personale Ch’i. Noi siamo gli ambienti in cui viviamo e lavoriamo ed essi sono i nostri specchi. Essendo portatore di benessere e vita il Ch’i deve essere in grado di entrare senza difficoltà in casa e di muoversi liberamente all’interno di essa, come avviene in natura. In questo il Feng Shui ci viene incontro con i suoi rimedi per migliorare la circolazione del Ch’i, regalandoci consigli utili per imparare a percepire questa energia e a curarla quando essa è negativa, Sha Ch’i.

Provate il Feng Shui a casa e scoprite una nuova forma di benessere

In un’abitazione, secondo la filosofia del Feng Shui, sono molteplici i consigli da seguire per raggiungere un benessere psichico per chi la abita. La casa deve avere una pianta simmetrica e regolare. Quindi preferibilmente quadrata o rettangolare, senza angoli troppo appuntiti ed estremità troppo sporgenti, questi potrebbe trasformare l’ambiente da positivo a negativo. L’interno della casa deve seguire l’orientamento dei punti cardinali. L’ingresso è preferibile a nord. Mentre le stanze destinate alle relazioni sono da posizionare sul lato sud.

Il Feng Shui, inoltre, suggerisce di posizionare elementi di controllo dell’energia che si basano su cinque elementi, ad esempio: un acquario (acqua), sculture ed oggetti di ferro (metallo), piante (legno), candele rosse (fuoco), vasi di pietra (terra). Ultima cosa fondamentale su cui bisogna soffermarsi è il superfluo. Infatti quante volte a casa abbiamo oggetti non utilizzati? Ecco il Feng Shui crede che questi oggetti interferiscano con la positività dell’aria rendendola negativa. Quindi è giusto fare pulizia degli oggetti vecchi e mai usati