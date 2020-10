Il latte fa parte dell’alimentazione quotidiana di molti di noi. Infatti, sono in tanti quelli che la mattina vogliono sorseggiarne una tazza abbondante. E ora, con l’arrivo del freddo, questa bevanda calda non può che farci bene durante la mattina. Ma c’è un tipo di latte che potrebbe davvero far bene alla nostra salute. E il consiglio arriva direttamente dall’India. Vediamo allora di cosa si tratta. Prova questo specifico latte per proteggere la tua salute e vivere meglio!

Latte di luna, la bevanda che riduce lo stress e ci fa dormire meglio

Stiamo parlando, appunto, del latte di luna. Questa ricetta proveniente dall’India è stata tramandata di generazione in generazione. E pare che le sue proprietà siano miracolose. Infatti, sembra riesca a far addormentare anche gli insonni di data più lunga. Questa bevanda è realizzata con latte di mucca e erbe rilassanti. E deve sempre essere bevuta calda, prima di andare a dormire. Mischiando latte di mucca e spezie come il basilico, pare che i livelli di stress si abbassino di colpo. E questo ci permette di dormire meglio. E sappiamo quanto il sonno sia fondamentale per proteggere la nostra salute! Il gusto di questa bevanda, però, non è dei migliori. Ed è per questo che sono state create diverse ricette per renderlo anche delizioso oltre che benefico!

Le ricette più gustose

Per rendere il latte di luna ancora più gustoso, puoi sbizzarrirti con le ricette. Per esempio, potresti provare a versare nella tua tazza anche lavanda e cacao in polvere. O, in alternativa, sarebbe fantastico provarlo con cocco e camomilla. Pare però che sul web, le combinazioni più gettonate siano due in particolare. Ossia sciroppo d’acero e ginseng indiano. Oppure succo di ciliegie e miele!

È doveroso specificare che questo è un rimedio della nonna davvero accreditato. Ma non ci sono ancora studi scientifici che ne dimostrano le proprietà. Si tratta, infatti, di una tradizione tramandata di generazione in generazione. E che dall’India è arrivata fino a noi! Perciò, perché non provare? Si tratta anche di una bevanda davvero gustosa! Perciò, bando alle ciance, e prova questo specifico latte per proteggere la tua salute e vivere meglio! Ovviamente il consiglio è riservato a chi non è intollerante ai latticini e con il favore del tuo medico curante.

