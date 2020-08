Prova a versare della farina nel lavandino. Non crederai mai a tutti i benefici. La cucina è uno degli ambienti domestici più difficili da pulire. Usiamo infatti questa zona della casa ogni giorno. E non solo. Ma ci ritroviamo a sporcarla più volte in una sola giornata. Se siamo soliti consumare i pasti nella nostra casa, infatti, non possiamo far altro che prepararli in cucina. Ma il problema che sorge è sempre lo stesso. Come posso mantenere pulita la mia cucina? Questo è uno degli argomenti più trattati in ambito di pulizia domestica.

Soprattutto, ci chiediamo come tenere pulito e funzionante il lavandino. Lo utilizziamo così tanto, infatti, che è facilissimo rovinarlo. Bene, noi di ProiezionidiBorsa abbiamo un consiglio davvero utile. Prova a versare della farina nel lavandino. Non crederai mai a tutti i benefici.

Il rimedio della nonna

Il lavandino cattura una quantità incredibile di sporco. Quindi, è fondamentale igienizzarlo il più possibile. Bisogna porre attenzione e agire con cura. La cucina è il luogo in cui prepariamo il nostro cibo. E, per la nostra salute, deve essere tutto più che pulito! Per questo motivo vi vogliamo proporre un metodo efficace e a costo zero. Questo rimedio si basa sulla farina. Si tratta di un ingrediente che tutti abbiamo in casa. Quindi, non ci sarà neanche bisogno di uscire per andare a comprarlo! Ma vediamo più nel dettaglio come funziona questo “rimedio della nonna”.

Anche se può sembrare una cosa un po’ bizzarra, la farina è un ottimo rimedio in questi casi. Fai attenzione però. Assicurati di avere quella di grano! Questo ingrediente è in grado di rimuovere anche lo sporco più ostinato. Versane quattro cucchiai nel lavandino e cospargi tutta la superficie con un movimento circolare. Assicurati che lo scarico sia protetto. La farina non deve finirci dentro! Ora, lascia tutto in posa per qualche minuto e poi rimuovi con un panno asciutto.

Il tuo lavabo sarà più splendente che mai!