Ultimamente, si parla modo di bodyshaming, accettazione di sé, o all’opposto di perfezione fisica, dimagrimento istantaneo e così via. Sembra che quando si parla di fisicità, ognuno debba dire la propria. In parte questo è lecito, visto che siamo in un Paese libero. Altre volte, però, alcuni commenti possono ferire. Perciò, partiamo davvero dal presupposto che il corpo è bello perché è il nostro, ed è unico così. Per quanto sia un cliché sentito e risentito, è la pura verità. Ma se proprio non riesci a sentirti a tuo agio e non riesci a seguire una dieta che ti faccia sentire meglio, forse noi potremmo avere la soluzione. Prova a toccare per qualche minuto la zona sopra le tue labbra. Potresti risolvere un problema che ci accomuna tutti in un lampo.

La digitopressione, ecco come possiamo provare a riattivare il nostro metabolismo

Hai mai sentito parlare di digitopressione? Si tratta di un’antichissima tecnica di massaggio che pare abbia effetti miracolosi. Questa pratica prevede la pressione di alcune dita su specifiche aree del corpo. La conseguenza? Un addio definitivo ai dolori muscolari ma, soprattutto, un aiuto non indifferente per riattivare il metabolismo e dimagrire più in fretta.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

È giusto specificare, come abbiamo appena scritto, che non si tratta di una teoria scientifica. Non c’è alcuno studio, infatti, alla base di questi messaggi. Piuttosto, vi stiamo presentando un’antica pratica che si è sviluppata dalla tradizione dei massaggi orientali. Cerchiamo allora di capirne di più.

Accelerare il metabolismo con la digitopressione è possibile?

Secondo i sostenitori della tecnica, basterebbe davvero la digitopressione per risolvere alcuni dei problemi più comuni al mondo. Ovviamente, non essendoci prove scientifiche, noi di ProiezionidiBorsa non possiamo assicurare la riuscita della pratica. Possiamo solo tenerti informato e spiegarti esattamente cosa dicono i massaggiatori che la praticano.

Secondo questi ultimi, per accelerare il metabolismo, c’è una semplice mossa da compiere. Cosa devi fare? Prova a toccare per qualche minuto la zona sopra le tue labbra. Potresti risolvere un problema che ci accomuna tutti in un lampo. Infatti, basterà tenere le dita due volte al giorno per cinque minuti sotto le narici. Et voilà. Sembra che in questo modo potresti essere facilitato nel dimagrimento in modo davvero importante. E, nonostante questa pratica non sia supportata da teorie scientifiche, tentar non nuoce, no?

Approfondimento

Se hai un attacco di fame, prova a realizzare una di queste tre ricette pronte in 5 minuti