Il viso è un po’ il nostro biglietto da visita. Insomma, si tratta della parte del nostro corpo che tutti notano prima. Noi compresi, quando ci guardiamo allo specchio. Per questo è fondamentale prendersene cura. Bisogna accertarsi che la pelle sia sempre in buona salute. Solo in questo modo potremo combattere i segni dell’età e sentirci belli in qualunque momento. Per esempio, un fastidio che accomuna molte persone è rappresentato dai grani di miglio. Esatto, stiamo parlando di quelle palline piene di cheratina e dure al tatto che si depositano intorno agli occhi di molti. Per eliminarli, forse noi abbiamo la soluzione adatta. Prova a strofinare aglio e mandorle sul tuo viso per eliminare un problema molto comune e rendere la tua pelle priva di impurità!

Un vecchio alleato

Noi di ProiezionidiBorsa ormai ti abbiamo parlato delle formidabili proprietà dell’aglio più volte. Il fatto è che si tratta di un cibo così pieno di sorprese che è inevitabile parlarne così spesso. In questo articolo, per esempio, ti avevamo già detto come potesse eliminare i brufoli. Quello che ancora non sapevi, però, è che è davvero efficace anche nell’eliminazione dei grani di miglio! Ti basterà infatti applicarne uno spicchio sull’area interessata e lasciarlo in posa per una decina di minuti. Poi, tutto ciò che dovrai fare, è risciacquarti il viso con acqua tiepida. Applicando questo rimedio una volta al giorno, la tua pelle sarà come nuova!

Anche le mandorle possono rappresentare un potente alleato

Forse nessuno lo avrebbe mai detto, ma anche le mandorle possono essere le nostre alleate numero uno in questa battaglia. Tutto ciò che dovrai fare è schiacciare un paio di mandorle, fino a farle diventare polvere e mischiarle con una tazza di latte. Mescola per un po’ e applica il composto sulla zona che ti interessa.

Anche in questo caso, una decina di minuti in posa ogni giorno saranno sufficienti per rendere la tua pelle perfetta!

Perciò, prova a strofinare aglio e mandorle sul tuo viso per eliminare un problema molto comune. Il tuo viso ti ringrazierà!