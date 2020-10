Immaginati appena sveglio, pronto e pieno di energie per affrontare una nuova giornata. Ti alzi e improvvisamente senti tutti i muscoli tendersi. Un dolore lancinante alla schiena ti ha appena colto. E non ti sei neanche ancora alzato dal letto. Conosciamo tutti questa sensazione tremenda. Il mal di schiena, infatti, ci coglie impreparati e ci fa passare delle giornate da incubo. E rimediare non è assolutamente facile. Una soluzione, però, potrebbe esserci. Prova a spalmare quest’olio sulla tua schiena e il dolore sarà solo un lontano ricordo.

Quali sono le cause del mal di schiena?

A determinare quel dolore davvero fastidioso che ci impedisce di affrontare con grinta la giornata non è mai una sola causa. Ci possono essere, infatti, diverse motivazioni. Humanitas ci parla in particolar modo della lombalgia. Stiamo parlando sempre della stessa cosa. Questo termine, infatti, indica il dolore acuto che avvertiamo all’altezza dei lombi o del dorso. I fattori che potrebbero scatenarla sono anzitutto le attività lavorativa molto pesanti. Oppure, quelle che ci richiedono una postura scomoda, che inevitabilmente ci porta al mal di schiena. Anche lo sport potrebbe essere tra le ragioni. E, per i più piccoli, una causa comune è lo zaino troppo pesante portato sulla schiena.

L’olio all’arnica, il rimedio naturale contro il mal di schiena

L’arnica montana ha un effetto potentissimo contro il mal di schiena. Soprattutto grazie alle sue proprietà antinfiammatorie. In questo caso, non stiamo parlando dell’arnica medicinale. Ma, piuttosto, di quella utilizzata per rimedi omeopatici. E, il modo migliore per sfruttarla in questi casi, è comprarla sotto forma di olio. Spalmandone una moderata quantità sulla schiena, dovremmo riuscire a eliminare i forti dolori che ci accompagnano nel corso del giorno.

Se però il dolore persiste e diventa insistente e costante, la cosa migliore da fare è sempre rivolgersi al proprio medico di fiducia.

