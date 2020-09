L’herpes labiale è un fastidioso problema che colpisce tanti di noi. E non solo può bruciare e causare dolore. Si tratta anche di un elemento fortemente antiestetico. Insomma, davvero, è un virus che nessuno di noi vorrebbe prendersi. Ma, quando succede, dobbiamo farci trovare pronti e sapere come reagire. Soprattutto se possiamo usare dei rimedi naturali. Noi di ProiezionidiBorsa ti avevamo già parlato di questo argomento. E, in questo articolo, ti avevamo già suggerito un ingrediente che potesse salvare la situazione. Ma oggi vogliamo proportene un altro. Si tratta di un alimento potentissimo, che potrà davvero darci una grande mano. Perciò, prova a mettere un po’ di liquirizia sul labbro se hai questo problema, e guarda cosa succede.

Herpes labiale, come sconfiggere il virus

Come abbiamo già accennato, l’herpes labiale è un virus che colpisce tanti di noi. Alcuni ne soffrono addirittura più di una volta all’anno. E rimediare con creme costosissime a volte non è semplice. I rimedi naturali, però, ci offrono la possibilità di non dover ricorrere al portafoglio ogni volta che l’herpes labiale bussa alla nostra porta. E questa non è cosa da poco! Inoltre, usando degli alimenti, possiamo essere sicuri di evitare qualunque tipo di controindicazione! Perciò, prova a mettere un po’ di liquirizia sul labbro se hai questo problema, e guarda cosa succede!

La liquirizia combatte alla perfezione questo fastidio

La radice di liquirizia è conosciuta in tutto il mondo per le sue proprietà curative. Queste vengono soprattutto da un elemento contenuto in questo cibo. Si tratta dell’acido glicirrizico. Questa sostanza è un potentissimo antivirale. Dunque, se vedi spuntare l’herpes labiale, segui questi semplici passaggi e vedrai subito la situazione migliorare!

Applica l’estratto della radice di liquirizia direttamente sull’herpes. Prova a cercare un unguento apposito. Spalmalo sulla zona interessata e lascialo agire finché non si asciugherà. In pochissimi giorni, vedrai l’herpes labiale sgonfiarsi. E tu potrai tornare a sorridere sereno e tranquillo! Tentar non nuoce, giusto?