Prova a mettere questi ingredienti sul tuo viso e guarda cosa succede, il risultato è inaspettato. Quello della “cosmesi fai da te” è un mondo vastissimo. Anche se alcuni sono restii a crederci o a metterne in pratica i dettami, la verità è che se praticata bene può comunque dare dei risultati limitati. Può essere d’aiuto contro piccole imperfezioni, aiutare ad idratare o ad esfoliare il volto a seconda delle esigenze. Non è un buon rimedio per malattie della pelle come l’acne, che necessitano di adeguati trattamenti dermatologici da discutere con un professionista. Parlare della cosmesi fai da te e di quella industriale come due mondi completamente distinti non è sempre così corretto. Quindi, vi proporremo un’ottima maschera fai da te per la pelle del viso, consigliata dalla dermatologa Doris Day.

Ingredienti

1/2 di avocado, per idratare ed esfoliare leggermente la pelle;

1/4 di banana, per idratare la pelle;

1 cucchiaio di olio di cocco per idratare la pelle e prevenire la comparsa dei brufoli;

2 cucchiai di miele biologico scuro, utile contro il sebo in eccesso;

1/4 di tazza di farina di avena cruda macinata, che ha un lieve effetto esfoliante.

La consistenza della maschera dipende principalmente dalla quantità di farina di avena al suo interno. Se hai intenzione di dare maggiore consistenza alla maschera perché fatica ad aderire alla pelle, aumentane la dose.

Procedimento

Procurati una ciotola. Schiaccia la polpa dell’avocado e della banana, dopo averne rimosso la buccia e inseriscile all’interno del contenitore. A questo punto, versa i due cucchiai di miele biologico scuro e quello di olio di cocco all’interno della miscela. Infine, aggiungi la farina di avena cruda macinata. Aiutandoti con un mestolo, gira fino ad ottenere una miscela omogenea. Fatto ciò, puoi applicare la maschera al tuo viso. Ricorda di tenerla in posa per quindici minuti per poi risciacquarla accuratamente con acqua tiepida.

