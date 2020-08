Prova a mettere del bicarbonato sulle tue finestre. Non crederai mai ai tuoi occhi.

In questo periodo di afa estiva, tutti teniamo le nostre finestre spalancate. Quando la sera arriva un po’ di vento, ecco che apriamo tutto ciò che possiamo. In questo modo, possiamo fare anche a meno del condizionatore. E così risparmiamo energia. Allo stesso tempo, però, possiamo goderci un po’ di fresco. Ma, a furia di aprire e chiudere, le nostre finestre sono sempre sporche. La vera scocciatura, però, arriva per chi ha quelle scorrevoli. Si tratta di un tipo di finestra davvero difficile da pulire. Ma c’è un rimedio naturale che potrebbe salvare la situazione. Prova a mettere del bicarbonato sulle tue finestre. Non crederai mai a tuoi occhi.

Ecco cosa occorre per realizzare questo rimedio naturale

Dunque, se hai delle finestre scorrevoli e vuoi pulirle, questo rimedio potrebbe fare al caso tuo. Avrai bisogno di un vecchio spazzolino da denti e un asciugamano di carta, prima di tutto. Assicurati anche di avere in casa del bicarbonato di sodio, dell’aceto bianco e un canovaccio. Questi oggetti ti serviranno per rendere la tua finestra più splendente che mai. Ora, vediamo come realizzare questa soluzione pratica ed efficace.

Ecco cosa fare per rendere splendenti le finestre scorrevoli

Per prima cosa, metti un po’ di bicarbonato di sodio su tutti i bordi della tua finestra. Dopo esserti assicurato di aver coperto ogni angolo, versa dell’aceto sulle zone interessate. La miscela dovrebbe iniziare a bollire. Dunque, se dovessi vedere questa reazione, nessuna paura. Significa semplicemente che il rimedio sta funzionando! Lascia in posa per circa 10 minuti e poi passa lo spazzolino dai denti su tutti i bordi.

Ora, prendi lo straccio imbevuto con un po’ di acqua e rimuovi il tutto. La tua finestra non sarà mai stata così pulita. Perciò, prova a mettere del bicarbonato sulle tue finestre. Non crederai mai ai tuoi occhi, davvero!