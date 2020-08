Prova a mettere dei fogli di alluminio sul viso. Il risultato è straordinario. Servono solo per conservare il cibo? E chi lo ha detto? Tantissime volte ci concentriamo talmente tanto su un oggetto senza renderci conto che in realtà può avere altri utilizzi. Come ad esempio i fogli di alluminio. Infatti abbiamo imparato che l’alluminio è perfetto per la salute dei nostri piedi, ma lo è anche per la salute del nostro viso. Per sembrare più giovani e meno stanchi o stanche. Lo usano anche i parrucchieri quando le signore si fanno la tinta.

Le giornate possono essere lunghe e pesanti. Magari a causa di un’intensa giornata lavorativa o magari perché siamo sotto stress. Quindi acquistiamo dei prodotti per aiutare il nostro viso a sembrare meno stanco. Ma invece di spendere soldi in prodotti, perché non usare dei fogli di alluminio? Sappiate che il risultato è assolutamente identico. Quindi prova a mettere dei fogli di alluminio sul viso. Il risultato è straordinario.

Lascia dei fogli di alluminio in freezer per una notte

Per avere un viso perfetto, tutto ciò che bisogna fare è strappare qualche striscia di foglio di alluminio. Assicurarsi che le strisce siano più o meno della stessa lunghezza del tuo viso. E mettere le strisce di foglio di alluminio nel freezer prima di andare a letto. Ti svegli la mattina sentendoti stanco e con le borse pesanti sotto gli occhi? Allora togli le strisce di foglio di alluminio dal freezer e mettile sul tuo viso.

Cosa succede?

Dopo aver messo le strisce fredde di foglio di alluminio sul tuo viso, sembrerai molto meno stanco. Infatti l’effetto rinfrescante del foglio di alluminio ridurrà il gonfiore del viso, e sembrerai improvvisamente molto meno assonnato. Proprio come quando usi quei prodotti comprati in farmacia.

Se sei curioso di sapere altri sorprendenti trucchi con i fogli di alluminio clicca qui. E le vostre giornate a casa cambieranno immediatamente.