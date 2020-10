Prendersi cura dei nostri capelli non è mai facile. E con la brutta stagione, la nostra chioma non riceve tutti i nutrienti di cui ha bisogno. Perciò, nasce il problema di doverle dar vita anche senza l’aiuto del clima circostante. E questa, lo sappiamo bene, è un’impresa più che ardua! Per questo a volte bisogna usare dei piccoli trucchi ingegnosi. Sapete già quanto noi di ProiezionidiBorsa sosteniamo i classici “rimedi della nonna” per risolvere ogni problematica. E oggi vogliamo proportene uno davvero interessante. Prova a mescolare dello zucchero in una boccetta piena di shampoo e guarda cosa può accadere ai tuoi capelli!

Perché dovrei usare lo zucchero sui miei capelli?

Da anni, si tramanda di generazione in generazione il potere dello zucchero sui capelli. Questo rimedio casalingo, infatti, è antichissimo. E continua ancora oggi ad avere grande seguito. Pare che si basi sulla convinzione che lo zucchero renda i capelli più sani e forti. Questo perché questo alimento contiene ferro, fosforo, magnesio, calcio e acido carbossilico, che ha una forte azione umettante. Questa sostanza, infatti, riduce il crespo della nostra chioma e rende i nostri capelli molto meno secchi!

E, sorpresa, dà anche una grandissima mano nella battaglia contro le doppie punte! Perciò, vediamo esattamente cosa dobbiamo fare.

Ecco come realizzare questo rimedio della nonna

Per prima cosa, prendi due cucchiai del tuo shampoo e versali in una pentola. Ora, mescola la sostanza con un cucchiaio di zucchero. Scegli quello di cristalli o di canna. Essendo meno elaborato, conterrà più sostanze nutritive!

Applica ogni volta che fai lo shampoo questa miscela sui tuoi capelli. Fai attenzione a massaggiare con cura la chioma con la punta delle dita. E, soprattutto, cerca sempre di risciacquare il tutto perfettamente!

Bisogna specificare che questo rimedio non è supportato da alcuno studio scientifico. Si tratta di una soluzione tramandata di generazione in generazione. Perciò, perché non tentare? In fondo le nostre nonne hanno sempre ragione! Quindi, prova a mescolare dello zucchero in una boccetta piena di shampoo e guarda cosa può accadere ai tuoi capelli!

