Seno piccolo o seno grande, questo è il dilemma. Molte donne, infatti, hanno un décolleté che non passa inosservato. Altre, invece, non presentano questo tipo di caratteristica. Qualunque sia la categoria cui appartieni, c’è un problema che accomuna tutte. Il décolleté cadente. Si tratta di un vero e proprio disagio per molte di noi. E non tutte vogliono ricorrere alla chirurgia estetica (ma, se fosse la tua scelta, puoi trovare i costi da sostenere in Italia in questo articolo). Noi di Proiezionidiborsa, però, avremmo una soluzione da proporti. Si tratta di un piccolo trucco che potrebbe risolvere, o quantomeno migliorare, la situazione. Prova a mescolare albume d’uovo e succo di cetriolo. Ecco perché ti stupiranno.

Albume d’uovo e cetriolo, gli amici del seno perfetto

Dunque, abbiamo già sottolineato quanto disagio possa creare un décolleté cadente. Molte donne infatti, soprattutto con l’avanzare dell’età, riscontrano questo problema. E non sanno proprio come risolverlo!

Allora, prova con dei rimedi naturali. I classici consigli della nonna, in questo caso, potrebbero essere davvero utili. Ti basterà sbattere un albume d’uovo finché non prenderà una consistenza schiumosa. Ora, dovrai solo applicarlo sul seno e lasciarlo in posa per almeno mezz’ora. Per risciacquare, usa del succo di cetriolo e infine un po’ d’acqua fredda. Questo composto ha delle proprietà rassodanti da non credere! Perciò, se non vuoi più vedere il tuo seno cadente, prova a mescolare albume d’uovo e succo di cetriolo. Ecco perché ti stupiranno! Geniale, vero?

Ecco altri rimedi naturali per rendere perfetto il nostro seno

Non solo uovo e cetriolo. Ci sono altri rimedi naturali per rassodare e rendere perfetto il nostro seno. Per esempio, massaggiandolo con due cubetti di ghiaccio. Esegui dei movimenti circolari per un paio di minuti e vedrai la differenza dopo qualche tempo!

Se però il freddo non fa proprio per te, ecco un altro metodo molto efficace.

Potrai rassodare il tuo décolleté con una soluzione davvero formidabile. Di cosa è composta? Semplicemente, di rum e limone. Versali in una ciotola in parti uguali e spalmali sul seno. Fai attenzione però. Massaggia sempre e solo nella parte esterna, mai verso il centro! Ora risciacqua con un po’ d’acqua fredda e il gioco è fatto!

Vedrai il tuo seno rinascere dopo qualche applicazione. Fantastico, non è così?