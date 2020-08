Prova a massaggiare il dito indice per 60 secondi. Scopri tutti i benefici sul tuo corpo. Avete mai sentito parlare dei massaggi shiatsu o dell’agopuntura? Lo shiatsu ad esempio è una pratica manuale manipolatoria che stimola nel ricevente un processo di autoguarigione, così come l’agopuntura. Ma oggi non vi parleremo di questi due trattamenti, ma bensì della riflessologia o digitopressione.

La riflessologia può essere plantare, del viso e della mano. Ma cos’è esattamente? La riflessologia è una medicina alternativa che, tramite la pressione su una parte del corpo, aiuta ad alleviare disturbi situati in altre parti del corpo. Secondo questa tecnica, ad esempio, se avete dei dolori allo stomaco dovreste massaggiare, facendo pressione, la parte interna della mano. Se invece avete dolori ad esempio alle orecchie, dovreste massaggiare la falange intermedia o prossimale. Ovviamente questa pratica può essere applicata anche sui piedi e sul viso. Perché anche lì ci saranno delle zone collegate ad altre parti del corpo.

I dubbi legati alla riflessologia

Ad oggi, sull’effettivo potere terapeutico della riflessologia della mano, plantare o del viso esistono diversi dubbi. Infatti nessuno degli studi scientifici condotti fino ad oggi ha dimostrato la fondatezza dell’idea alla base della pratica in questione. Quindi magari se avete un disturbo leggero legato alla digestione potete provare, ma se sono disturbi molto frequenti e insistenti è sempre consigliato affidarsi ad un medico. Poiché queste pratiche sono appunto considerate una medicina alternativa.

Il potere di un bel massaggio

Questo però non significa che un bel massaggio, fatto da un professionista, non possa essere magari la soluzione a dolori legati alla schiena o alle gambe. Molto spesso questi dolori sono legati a posizioni non corrette tenute durante il giorno oppure a bruschi movimenti che possono magari far accavallare dei nervi.