Siamo uno dei maggiori produttori al mondo di olio di oliva. L’olio italiano, presente in molte regioni con tante varianti nel sapore, è riconosciuto come uno dei migliori. L’OMS consiglia di utilizzare quotidianamente l’olio crudo per prevenire malattie cardiocircolatorie e tumori. La dieta mediterranea fonda i suoi principi sull’olio di oliva. Gli Esperti di Pdb ricordano quanto bene faccia al nostro organismo la sua assunzione. Prova a bere un cucchiaio di olio alla mattina e vedrai come reagisce il tuo corpo, aumentando in salute.

Combatte il colesterolo

Assumere a stomaco vuoto un cucchiaio di olio alla mattina significa immettere nel nostro sangue antiossidanti, polifenoli e acidi grassi capaci di contrastare il colesterolo cattivo. Una delle sue virtù principali fatti è quella di proteggere le arterie dall’ ossidazione dei radicali liberi, aumentando il livello di colesterolo buono.

Miglior anticancro

I nostri Lettori sostenitori o simpatizzanti delle associazioni per la ricerca e la lotta ai tumori sanno che l’olio extravergine di oliva è il simbolo di questa battaglia. Esso contiene infatti due sostanze: il tirosolo e l’idrossitirosolo, capaci di prevenire e contrastare le cellule tumorali. Grazie a questi due cavalieri senza macchia, il nostro sistema immunitario potenza le sue difese e reagisce meglio agli attacchi esterni.

Depurativo naturale

Prova a bere un cucchiaio di olio alla mattina e vedrai come reagisce il tuo corpo, beneficiandone anche a livello depurativo. L’olio di oliva è infatti uno dei migliori alimenti in grado di pulire il fegato, depurare l’intestino e proteggere l’apparato digerente. La sua funzione è quella di promuovere il transito intestinale, facendo sì che gli organi coinvolti si attivino prima e lavorino più facilmente. Non per niente, è anche considerato un ottimo lassativo.

Rende la pelle più bella

Grazie alla ricchezza di polifenoli e antiossidanti, l’olio di oliva funge anche da alleato contro l’invecchiamento della pelle e delle ossa. Una sua caratteristica poco conosciuta, ma fondamentale, è quella di promuovere l’integrazione delle vitamine che assumiamo e distribuirle all’organismo. In particolare, grazie a questa sua azione, riusciamo a conservare calcio e magnesio per proteggere le funzioni basilari. Ora che lo sai, non farti mancare un cucchiaio di olio quando ti alzi alla mattina.

