Con l’arrivo della bella stagione, il balcone e il giardino diventano gli spazi della casa più utilizzati.

È una fortuna poter avere uno spazio esterno in cui mangiare, rilassarsi e trascorrere del tempo con i propri cari.

Il problema è che, soprattutto per chi abita in condominio, è difficile proteggere la propria privacy dagli sguardi indiscreti. Bisogna ammetterlo, i vicini di casa sono, spesso, troppo curiosi e impiccioni.

Ecco perché, in questo articolo, abbiamo deciso di dare qualche idea per risolvere una volta per tutte questo problema. É un’idea comoda, pratica e molto efficace. Proteggiamo il nostro balcone o giardino da occhi indiscreti e diamogli un tocco di stile con questa soluzione elegante ed economica. Scopriamola insieme.

Un accessorio dalle mille funzioni

Un’idea geniale per ostacolare gli sguardi curiosi dei vicini è la rete ombreggiante o frangivista. Si tratta di una sorta di separè che crea intimità e privacy.

In questo modo, i vicini curiosi avranno la visuale ostacolata e, con ogni probabilità, smetteranno di impicciarsi in modo indiscreto. Proteggiamo il nostro balcone o giardino da occhi indiscreti e diamogli un tocco di stile con questa soluzione elegante ed economica.

La rete ombreggiante è un ottimo accessorio perché ha moltissime funzioni. È un frangivista, a cui si uniscono le funzioni di frangisole e frangivento. Infatti, oltre a proteggere la nostra intimità, oscurerà balconi e giardini esposti eccessivamente al sole. In questo modo creerà delle zone d’ombra in cui potremo rilassarci.

Inoltre, se abbiamo un orto, potremo posizionare le reti ombreggianti sulle nostre coltivazioni. In questo modo le proteggeremo dalle intemperie, dalla luce eccessiva e dagli sbalzi termici. Insomma, un accessorio dalle mille funzioni.

Una protezione anche per zanzare e insetti

I frangivista sono un valido aiuto anche per allontanare i fastidiosi insetti estivi. Con questo oggetto, gli insetti diminuiranno e ci daranno un po’ meno fastidio.

