Sapevate che il 70% delle difese immunitarie del nostro organismo si concentrano nell’intestino? Forse ve ne sarete accorti perché spesso febbre e malessere partono proprio dalla flora batterica invasa dai virus. Soprattutto adesso, in pieno cambio di stagione e, col clamoroso passaggio repentino sole-neve, siamo esposti agli attacchi dei virus intestinali. Talmente odiosi, da costringerci a star male sia di corpo che di mente, colpendo indiscriminatamente tutto il nostro fisico. Un virus intestinale infatti porta febbre, vomito, diarrea e mal di testa. Un colpo da k.o. degno di Mike Tyson. Allora, segui i consigli degli Esperti di Pdb e proteggi il tuo intestino ed evita i mali di stagione con questa dieta.

Le fibre

Se abbiamo intenzione di proteggere il nostro intestino e non vogliamo esporci alle malattie, dobbiamo nutrirci quotidianamente di fibre. Frutta, verdura e cereali integrali sono le fonti primarie di fibre. Queste non solo prevengono i tumori e facilitano le attività dell’apparato digerente, ma combattono i virus intestinali. Se non le assumiamo quotidianamente, ci esponiamo in maniera concreta ai batteri e alle malattie stagionali!

Attenti a determinati alimenti

Se le fibre sono la nostra corazza, alcuni alimenti, anche particolarmente gustosi, rischiano, se ne abusiamo, di vanificarne l’operato. Non eccedete con:

a) Salumi e affettati.

b) Minestre e piatti pronti.

c) Ketchup e maionese.

d) Cibo da fast food.

e) Formaggi grassi.

Parliamo di alimenti molto ricchi di sale e poveri di potassio. Il che equivale a dire, rischiare di fare un autogol al nostro intestino e aprire la porta all’attacco dei virus.

Patate e riso

Proteggi il tuo intestino ed evita i mali di stagione con questa dieta, che comprende anche il mitico brodo di riso e patate. Ricordate gli insegnamenti delle nonne? Se abbiamo mal di pancia, ecco il mitico e invincibile brodo con riso e patate. Un piatto che va bene per prevenire, ma anche per curare in caso di influenza intestinale. Ottime le carni bianche con le proteine, unite alla lotta al colesterolo e al senso di sazietà. Molto bene anche il pesce magro, i cui nutrienti bene fanno alla flora batterica intestinale. Sempre validi, ovviamente gli yogurt magri e il kefir, due alleati preziosi della nostra flora batterica.

Approfondimento

