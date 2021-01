Decisamente ricorderemo questo inverno come il più freddo degli ultimi anni. Tanta, tantissima neve al nord, e altrettanta pioggia al centro sud. Per nostra fortuna è rispuntato il sole in tutta la penisola, dopo settimane di precipitazioni. Ma, le temperature, in buona parte della penisola rimangono comunque molto fredde. E, a farne le spese, le estremità del nostro corpo: mani e piedi per primi. Le mascherine, almeno servono a proteggerci il viso, ma se certe mattine usciamo senza guanti, rischiamo realmente un assideramento. Lo stesso possiamo affermare per i piedi, che cerchiamo di coprire anche con doppie calze. Ma, è possibile proteggere mani e piedi dal freddo con queste due verdure che portiamo sempre in tavola.

La polpa della cipolla

Nella cucina degli italiani non può mancare assolutamente la cipolla. Oltre a donare gusto e sapore ai nostri piatti è una splendida alleata e alla nostra salute. Consumarla, soprattutto cruda, ci permetterà infatti di approfittare delle sue virtù antibiotiche, antisettiche e antinfiammatorie. Ma, in pochi sanno che la sua polpa è fantastica anche per eliminare i geloni da mani e piedi. Ci basterà semplicemente frullare la metà di una cipolla, spalmandola direttamente sulla pelle gelata. Un impacco che, in circa 20 minuti, ci aiuterà a eliminare prurito, gelo e arrossamento da freddo.

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

La polpa della patata

Molto simile per concretezza ed efficacia, anche la patata. Ma, con la variante rispetto alla cipolla, di riuscire a lenire anche le scottature e le bruciature. Per tornare, invece, alla nostra missione di proteggere mani e piedi dal freddo con queste verdure, ecco come fare:

sbucciamo una patata, laviamola bene e mettiamola nel frullatore anche cruda;

spalmiamola sulle zone colpite dai geloni e dal freddo, avvolgendo la polpa in una garza, che manterremo per circa un’oretta;

al termine, risciacquiamo con acqua tiepida per accorgerci che la polpa della patata avrà veramente raggiunto lo scopo di portare sollievo alla nostra pelle.

Per i piedi gelati

Un altro rimedio di antichissima data e molto efficace per i piedi gelati è quello con l’acqua del sedano. Facciamone bollire un po’ e versiamo dei gambi di sedano tagliati, lasciandoli in immersione per 5/6 minuti. Raffreddiamo, ma non troppo, e affidiamoci a questo benefico pediluvio per ristorare i nostri piedi infreddoliti. Ne approfittiamo per suggerire l’approfondimento di un’altra verdura comune e benefica per la salvaguardia della salute.

Approfondimento

Abbassare la glicemia con il pomodoro è davvero possibile